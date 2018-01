Em ritmo futurista, 'Call of Duty' terá novo game em novembro - Link - Estadão

Divulgação Novo game da Activision será lançado em 4 de novembro

Depois de diversos rumores e imagens vazadas, a Activision anunciou nesta segunda-feira, 2, o lançamento oficial de Call of Duty: Infinite Warfare. Com lançamento previsto para 4 de novembro, para as plataformas Xbox One, PS4 e PC, o novo game da aclamada franquia de jogos de tiro em primeira pessoa (FPS) segue a tendência de inserir cada vez mais elementos de ficção científica na série, colocando mapas em outros planetas e em batalhas fora do Sistema Solar.

Feito pela Infinity Ward, desenvolvedora que faz parte do "rodízio" de produção de jogos da série criado pela Activision, Infinite Warfare contará com uma versão especial, com a campanha e 10 mapas remasterizados do nostálgico Call of Duty 4: Modern Warfare, originalmente lançado em 2007 para Xbox 360, PS3 e PC. A versão remasterizada do game de 2007 não será lançada separadamente.

O processo de atualização dos gráficos, porém, foi feita pela Raven Software, em um trabalho supervisionado pela Infinity Ward. O trailer de lançamento, vazado horas antes do anúncio oficial, mostra detalhes do gameplay e um cover de "Space Oddity", do cantor inglês David Bowie, morto no início deste ano.