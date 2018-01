ESPN transmitirá finais de campeonato de Street Fighter na TV - Link - Estadão

Divulgação Dez brasileiros vão participar do torneio de Street Fighter V em Las Vegas

O mundo dos esportes eletrônicos se aproxima cada vez mais da TV brasileira: depois da final do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) ser transmitida pela SporTV no último sábado, 9, a filial brasileira da emissora ESPN anunciou que vai transmitir as finais do campeonato de Street Fighter V no EVO 2016.

Tradicional competição de games de luta, o EVO acontece desde 1996 nos Estados Unidos, em Las Vegas, entre os próximos dias 15 e 17 de junho. O torneio reúne os principais jogadores profissionais de Street Fighter – bem como de jogos como Tekken, Mortal Kombat e Super Smash Bros.

Cerca de 15 competidores brasileiros participarão do EVO 2016 – dez deles estarão na competição de Street Fighter V. Ao todo, serão mais de 5 mil lutadores buscando o título da competição, que terá premiação total de cerca de US$ 100 mil.

A transmissão acontece no próximo domingo, 17, e começará a partir das 23 horas com narração e comentários em português, sendo exibida nos canais ESPN+ e no Watch ESPN, plataforma da emissora para dispositivos móveis e computadores. "A ESPN já vem investindo no segmento de games há alguns anos, e agora damos um novo passo", diz Alexandre Biancamano, executivo da ESPN Brasil.

Com a transmissão, a filial brasileira da emissora se aproxima de sua matriz, que há alguns anos já tem exibido campeonatos de jogos como Call of Duty e Dota 2. Aqui no Brasil, além de exibir a final do CBLOL, o SporTV também tem feito a cobertura de campeonatos de Dota 2.