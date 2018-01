Estado norte-americano da Virginia legaliza fantasy games - Link - Estadão

NYT

O Estado norte-americano da Virginia legalizou nesta quarta-feira, 8, a atividade de sites que operam “fantasy games” – nome dado a jogos em que os participantes fazem apostas a dinheiro e têm lucros baseados nos desempenhos de atletas e equipes esportivas na vida real. Trata-se de uma indústria bilionária nos EUA – fundado em 2012, o DraftKings vale cerca de US$ 1 bilhão, e já chegou a distribuir US$ 10 milhões em prêmios em um único dia.

É o primeiro reconhecimento legal dado nos EUA a sites como DraftKings e FanDuel, depois que os dois sites foram questionados, no final de 2015, por diversos estados do país, por terem prática semelhante à de jogos de azar – prática que é proibida pelo governo norte-americano na internet desde 2006.

A justificativa dada pelas empresas é que, apesar de conterem apostas, os fantasy games são “jogos de habilidade”, baseados na perícia de que cada jogador sabe como fazer previsões sobre o mundo esportivo. A diferença é sutil, mas é o que garante, por exemplo, a legalização pelos reguladores da Virginia.

Para operar no estado da Virginia, os dois sites terão de realizar auditorias independentes duas vezes por ano e pagar uma taxa de US$ 500 mil, além de garantir que seus jogadores têm mais de 18 anos e de que seus funcionários não poderão participar das apostas.

“Hoje, a Virginia se tornou o primeiro estado do país a proteger os direitos dos jogadores de fantasy”, disse a DraftKings, em um comunicado à imprensa. Já o Fan Duel declarou que o Estado “mostrou verdadeira liderança” e que espera ver “outros estados seguirem o exemplo nos próximos meses”.

Apesar da novidade, a regulação da Virginia não faz diferenciação entre os fantasy diários – mais praticados na DraftKings e na FanDuel – e a versão tradicional do jogo, utilizada, por exemplo, no brasileiro Cartola.fc. A diferença entre as duas é que a versão diária é mais acelerada e arriscada, podendo comprimir uma temporada inteira de resultados em apenas um dia, fazendo jogadores apostarem milhares de dólares em poucas horas. É justamente por conta disso que os dois sites foram acusados de serem praticantes de jogos de azar.