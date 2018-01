Feira de games E3 será aberta ao público pela primeira vez em 2017 - Link - Estadão

E3 é realizada desde 1995, mas nunca foi aberta para o público em geral

A E3, a principal feira de games do mundo, será um bocado diferente em 2017: pela primeira vez na história, o evento terá presença do público em geral. O anúncio foi feito pela organização da feira nesta quarta, 8, e os ingressos estarão à venda a partir da próxima segunda-feira, 13.

Participar do evento, no entanto, não será algo barato: o ingresso para apenas um dia vai custar US$ 150, enquanto para os três dias será aberto um passaporte por US$ 250. Além de poder jogar as novidades, os visitantes da feira poderão acompanhar entrevistas com desenvolvedores e sentir o clima da E3.

É um preço bastante alto se comparado a outros eventos de games – maior feira da Europa, a Gamescom tem ingressos por cerca de US$ 25, enquanto a brasileira BGS tem ingressos inteiros diários por R$ 78 – cerca de US$ 20. A feira brasileira, porém, tem meia entrada com a doação de um quilo de alimento não perecível.

Criada em 1995, a E3 sempre foi um evento dedicado aos negócios e à imprensa – é lá que os varejistas podem ter contato com os lançamentos do fim do ano e fazem suas encomendas para as empresas, e onde são anunciados novos games e consoles. Todo ano, empresas como Sony, Microsoft, EA, Ubisoft e Bethesda abrem estandes e fazem conferências especiais direto de Los Angeles.

Ao todo, 15 mil ingressos estarão disponíveis para a E3. Para analistas, a abertura ao público é um sinal de que a feira busca se renovar – nos últimos anos, sua cobertura perdeu espaço na mídia com eventos paralelos realizados pelas empresas durante a feira. Companhias tradicionais como Activision e Nintendo, por exemplo, não realizam conferências há alguns anos na feira de Los Angeles.