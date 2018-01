'FIFA 17' será lançado em 29 de setembro a partir de R$ 200 - Link - Estadão

Divulgação James Rodríguez, do Real Madrid, Eden Hazard, do Chelsea, Anthony Martial, do Manchester United e Marco Reus, do Borussia Dortmund, estampam a capa de 'FIFA 17'

A EA Sports anunciou nesta segunda-feira, 6, a nova edição de seu clássico game de futebol. FIFA 17 chega ao mercado em 29 de setembro, com versões para PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 e PC, a partir de R$ 200. Duas novidades marcam o jogo em 2016: será a primeira vez desde 2011 que o argentino Lionel Messi não será a capa do game, que também ganhará um novo motor gráfico, o Frostbite – o mesmo de games como Battlefield 1, previsto para novembro, e Star Wars: Battlefront, lançado no ano passado.

Sem Messi, a EA Sports escolheu um quarteto de peso para representar a capa do jogo: o colombiano James Rodríguez, do Real Madrid, o belga Eden Hazard, do Chelsea, o inglês Anthony Martial, do Manchester United, e o alemão Marco Reus, do Borussia Dortmund.

Sob o slogan "O futebol mudou", utilizado para marcar a mudança de motor gráfico (isto é, da forma como o jogo acontece), FIFA 17 também ganhou um trailer de anúncio, dublado pelo treinador português José Mourinho. Mais novidades sobre FIFA 17 deverão ser reveladas no próximo domingo, dia 12, quando a Electronics Arts fará sua conferência de imprensa na E3, a maior feira de games do mundo.

O game já está em pré-venda para Xbox One e PlayStation 4 por R$ 250; já a versão de PC custará R$ 200. Os preços para PS3 e Xbox 360 ainda não foram divulgados. Além disso, o jogo terá duas edições de colecionador: A deluxe, com bônus para os modos online, custará R$ 290 para Xbox One e PC; enquanto a super deluxe, com mais bônus ainda, está sendo vendida para as duas plataformas por R$ 340.