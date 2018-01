Final brasileira de League of Legends é vista por 2,1 milhões - Link - Estadão

A Riot Games, empresa responsável pelo jogo League of Legends, divulgou ontem a audiência total da final do Campeonato Brasileiro de League of Legends. Realizado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, no mês de julho, o principal evento dos esportes eletrônicos (eSports) no Brasil teve audiência total de 2,1 milhão de pessoas.

Pela primeira vez, a final do torneio foi exibida pela TV por assinatura, por meio do canal SporTV: segundo dados da Riot, 1,4 milhão de pessoas assistiram à decisão entre INTZ e CNB. Outros 700 mil assistiram aos jogos pelos canais oficiais da Riot em sites como YouTube, Twitch e Azubu.

“A parceria com o SporTV é uma evolução natural da estratégia da Riot Games de promover o esporte eletrônico no Brasil, levando-o a novas e maiores audiências”, disse, por meio de nota, Roberto Iervolino, gerente geral da Riot Games no Brasil.













Presencialmente, 10 mil pessoas compareceram ao Ginásio do Ibirapuera para ver a vitória da INTZ por 3 a 1 – a final funciona em sistema de melhor de 5 partidas. Com a vitória, a equipe levou para casa o prêmio de R$ 15 mil e a chance de disputar o International Wildcard, torneio que dá vaga no Campeonato Mundial de League of Legends.

Com disputas entre agosto e setembro, o International Wildcard terá oito times de regiões como América Latina, Comunidade dos Estados Independentes, Tigres Asiáticos e Oceania, e selecionará dois times para o Mundial. A competição terá sua primeira fase em São Paulo, nos estúdios da Riot, e a final será na Ópera de Arame, em Curitiba, nos dias 3 e 4 de setembro. Quem quiser assistir às finais em Curitiba pode comprar os ingressos – vendidos por R$ 60 – a partir de segunda-feira, 15, pela internet.