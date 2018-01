Forza Horizon 3 foca na diversidade para agradar jogador - Link - Estadão

O modelo da Lamborghini que você vê aí em cima é o garoto propaganda do jogo, que contém mais de 350 carros diferentes.

É hora de correr ao lado dos cangurus: previsto para chegar às lojas na próxima terça-feira, 27, Forza Horizon 3 levará seus jogadores para a Austrália. Depois de passar pelos cânions do Colorado e pelas paisagens belas da Riviera Europeia, o game de corrida da Microsoft dá um passeio pelos cenários diversos do país da Oceania, entre desertos, praias, florestas tropicais e grandes cidades. “Queríamos encontrar um lugar em que o jogador pudesse ter ambientes muito diferentes”, conta Chris Bishop, produtor do game, que sai por R$ 199 para Xbox One e PC.

Diversidade é uma palavra em moda nos jogos de hoje – especialmente com os games de mundo aberto, que dão à liberdade para o jogador fazer o que quiser. Em Forza Horizon 3, no entanto, ela aparece em diversos aspectos: da música à identidade do piloto, passando pelos ambientes da Austrália e pela própria plataforma onde o usuário vai se divertir.

Pela primeira vez na franquia Forza Horizon, os gamers poderão escolher o gênero e a etnia de seus pilotos – nas duas primeiras versões, o “protagonista” era sempre um homem branco. A novidade já havia sido antecipada no ano passado pela franquia irmã Forza Motorsport 6, também exclusiva da Microsoft.

Veja imagens de Forza Horizon 3, previsto para 27 de setembro











É hora de ir correr com os cangurus: depois de Colorado, nos Estados Unidos, e da Riviera, na Itália e na França, Forza Horizon 3 leva os jogadores para a diversão na Austrália. O país foi escolhido pela Playground Games por conta de sua variedade de ambientes: há desertos, florestas, praias e grandes cidades. O modelo da Lamborghini que você vê aí em cima é o garoto propaganda do jogo, que contém mais de 350 carros diferentes. Além das corridas tradicionais, em pistas e estradas, Forza Horizon 3 traz novos desafios especiais de corrida – os chamados showcases. Neste que você vê acima, é preciso ganhar de um helicóptero em um determinado trecho de estrada. O game chega às lojas físicas e digitais no próximo dia 27 de setembro por R$ 199 – há versões para PC e Xbox One. Pela primeira vez no jogo, será possível dirigir dentro do centro de uma cidade movimentada. Outro destaque do jogo para os fãs de carros é a possibilidade de observar os veículos por dentro e por fora em seus mínimos detalhes, incluindo motores, bancos e chassis.

Se os nomes são parecidos, os jogos são bem diferentes, explica Bishop. “Forza Motorsport é um jogo sobre precisão, simulação extrema e competitividade”, diz o produtor. “Já Forza Horizon é sobre liberdade, diversão e jogabilidade. Nele, você pode estar correndo em uma prova, mas também pode estar só curtindo com seus amigos”. Pela primeira vez na franquia, será possível correr pelas pistas com a companhia de outros três amigos – em um modo online cooperativo.

Outra novidade é a do Play Anywhere, sistema da Microsoft que vai permitir que os jogadores que comprarem a versão digital do game integrem suas partidas no Xbox One e no PC – se você parou um campeonato curto na segunda corrida no Xbox One, poderá retomá-lo no seu computador logo na terceira prova, se quiser. Nos modos de jogo online, usuários de Xbox One e PC poderão competir juntos, lado a lado.

Música. Por ser um jogo ambientado em um festival de corridas – o Horizon Festival –, a música sempre teve um papel central em Forza Horizon, com direito a canções licenciadas de artistas como Pixies, Chromeo e The Clash e rádios que iam do rock clássico à música erudita.

Em Forza Horizon 3, a diversidade também se apresenta na música: além de trazer mais gêneros para as rádios, como o hip hop, o game também deixará o jogador colocar as músicas que quiser dentro do game – basta colocá-las dentro de uma pasta no OneDrive, serviço de compartilhamento de arquivos na nuvem da Microsoft, ou integrar o jogo a uma conta no serviço de streaming de música GrooveMusic.

Para quem não quiser sua própria trilha sonora, no entanto, Bishop dá uma dica. “Prestem atenção na rádio de música clássica: nunca antes você pode detonar um carro no meio de uma pista ouvindo Mozart. É bem engraçado.”

Céu. Além da diversidade de ambientes, outro motivo atraiu os desenvolvedores a fazer um jogo de corridas situado na Austrália: as cores do céu do país da Oceania. “Passamos um verão inteiro capturando imagens do céu com câmeras de resolução 12K, e isso está no jogo”, diz Chris Bishop.

O produtor avisa ainda sobre uma nova categoria de carros que está no jogo: os buggys. “Não poderíamos não ter esse tipo de veículos em um jogo cheio de pistas nas praias”, comenta. Ao todo, Forza Horizon 3 tem 350 carros diferentes à disposição dos jogadores, e pelo menos 100 horas de boa diversão.