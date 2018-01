Game brasileiro 'Horizon Chase' vence o BIG Festival - Link - Estadão

Criado pelo estúdio gaúcho Aquiris, o game de corrida Horizon Chase foi eleito nesta quinta-feira, 30, como o melhor jogo do 4º BIG Festival, o maior evento de jogos independentes da América Latina. Esta é a primeira vez que um game brasileiro vence a principal categoria do evento, que deixou o polonês — e mais indicado — Superhot de mãos abanando.

O neozelandês Mini Metro, no qual o jogador tem de construir sua própria rede de metrô, ganhou uma menção honrosa. O também brasileiro Deed The Game, por sua vez, venceu o prêmio do júri popular.

Uma verdadeira carta de amor aos jogos de corrida dos anos 1990, como Top Gear, Outrun e Lotus Turbo Challenge, Horizon Chase foi lançado em 2015 para iOS e Android – o jogo foi escolhido pela Apple como um dos melhores do ano passado. Segundo a produtora, estão sendo preparadas versões para PlayStation 4 e para PCs do jogo – ainda não há data prevista para o lançamento.

Apesar de ter vencido a categoria principal, curiosamente, Horizon Chase não levou o prêmio de melhor jogo brasileiro, que ficou com o Starlit Adventures, do também estúdio gaúcho Rockhead Games – as duas produtoras estão localizadas dentro do Tecnopuc, parque tecnológico de empresas sediado dentro do campus da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).

Conheça os 5 indicados a Melhor Jogo do BIG Festival











Foto: Reprodução O jogo brasileiro de corridas de carro Horizon Chase é um dos indicados na categoria de Melhores Jogos do BIG Festival. Produzido pelo estúdio gaúcho Aquiris Game Studio, o game está disponível para smartphones. Foto: Reprodução Único game norte-americano, Ape Out foi desenvolvido pelo Gorilla Loves Company. O objetivo do usuário, como o próprio nome do jogo diz, é tirar um gorila do confinamento. Está disponível para desktop. Foto: Reprodução Com um visual minimalista, o jogo Superhot revoluciona o gênero de tiro em primeira pessoa – o jogo está disponível para Xbox One e PCs. Vindo diretamente da Nova Zelândia, o game Mini Metro funciona como simulador de mapa metroviário e desafia o jogador a criar um sistema de transporte público do início. Disponível para desktop. Foto: Reprodução O game sueco Pavilion é um jogo de exploração produzido pelo estúdio Visiontrick. Ele está disponível para Playstation 4 e PS Vita.

O jogo americano Ape Out, que concorria ao prêmio de Melhor Jogo, foi o que levou o maior número de prêmios — foram dois, nas categorias gameplay e som.

Abaixo, é possível checar os vencedores das principais categorias do evento, que ocorre até domingo, 3.

Melhor jogo: Horizon Chase (Brasil)

Melhor jogo brasileiro: Starlit Adventures (Rockhead Games)

Melhor jogo da América Latina: Kingdom Rush Origins (Uruguai)

Melhor arte: Pavilion (Suécia)

Melhor gameplay: Ape Out (EUA)

Melhor narrativa: Late Shift (Suiça)

Inovação: Inversus (EUA)

Melhor som: Ape Out (EUA)

Melhor Jogo pelo Júri Popular: Deed The Game (Brasil)