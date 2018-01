Game brasileiro Unnamed Fiasco chega ao Xbox One nesta semana - Link - Estadão

Divulgação Inspirado em clássicos dos anos 1990, game brasileiro chega ao Xbox One e aos PCs nesta semana

Velhinhas de bigode, lutadores, toureiros – e até mesmo o próprio touro – que se preparem: a partir desta quarta-feira, 17, eles farão parte das batalhas nas arenas de Unnamed Fiasco, game brasileiro que chega às lojas virtuais de Xbox One e PC (Steam) por R$ 20. Criado pelo estúdio de Niterói que leva o nome do jogo, o game quer reviver os bons tempos das tardes de jogatinas entre amigos em um mesmo sofá.

“Todos os membros da equipe estão na faixa dos 30 anos e cresceram jogando games como Mario Kart ou 007 GoldenEye, do Nintendo 64. Saiu daí essa vontade”, diz Diego Barboza, um dos responsáveis pelo game. “É um tipo de jogo onde dar uma cotovelada de leve no amigo ou desconectar seu controle é uma estratégia tão eficiente quando saber jogar”, brinca Barboza, que trabalha em Unnamed Fiasco desde o início de 2014, em paralelo a seu doutorado na Universidade Federal Fluminense.

Ao todo, seis pessoas trabalharam em Unnamed Fiasco – nenhuma delas, no entanto, se dedicou em tempo integral ao projeto. Barboza, por exemplo, além de finalizar o doutorado, dá aulas de game design.

O propósito da diversão coletiva é tão forte que o jogo praticamente só funciona para quem for jogar com um amigo – segundo o desenvolvedor, não há modos online, e para quem está acostumado a se divertir sozinho, há apenas uma função de desafio. Sendo assim, vale seguir o conselho de Don Corleone e ir para a arena: “essencialmente, Unnamed Fiasco é um jogo de tiro dfe plataforma, com uma forte tendência para o caos. Há diferentes tipos de tiro, cada um com uma cor, causando danos de intensidades diversas”, explica Barboza.

Até aí, tudo bem: o problema é que, a cada vez que o jogador morre durante a batalha, um clone seu é criado – e ele repete seus movimentos. “Conforme a partida vai passando, você tem um exércio de fantasminhas te ajudando. É uma forma de equilibrar a disputa entre jogadores bons e ruins”, avalia o desenvolvedor.

Unnamed Fiasco não é o primeiro game a tentar reviver os bons tempos do “multiplayer de sofá” – trata-se de uma tendência recente nos últimos anos no mundo dos jogos, em reação à quantidade de títulos que usam e abusam dos recursos online. Entre os destaques desse “gênero”, estão jogos como Castle Crashers, TowerFall Ascension e o brasileiro Porcunipine, feito pelo estúdio de Bauru Big Green Pillow.

Negócios. Inicialmente, o game será lançado apenas para Xbox One e para PCs – segundo Barboza, uma escolha da equipe com relação à facilidade de publicação nessas plataformas. “Queremos fazer uma versão para PlayStation 4, mas antes queremos esperar o retorno do público para decidirmos se vale o investimento”, diz o desenvolvedor.

A equipe não tem grandes ambições com relação ao game – ao menos, no aspecto comercial. “Sabemos que não vamos ficar ricos com esse jogo. Queremos vender o suficiente para financiar um próximo”, diz Barboza, sem ainda revelar planos para a empreitada seguinte. “Tem casos de jogos que caem nas graças do público, e games que vendem 80, 100 cópias. O que nós fizemos foi tentar gastar o mínimo de dinheiro possível para não depender tanto assim do retorno.”