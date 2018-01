Gears of War 4 chega ao Xbox One com missão de manter alto padrão da franquia - Link - Estadão

Contar uma nova história dentro de um universo já amado pelos fãs é um dos grandes desafios atuais no mundo do entretenimento. Quando se trata de um jogo que define uma plataforma – como é o caso de Gears of War com o videogame Xbox 360, da Microsoft–, essa missão se torna ainda mais complexa. Na terça-feira, 11, os jogadores brasileiros puderam julgar se o novo estúdio The Coalition conseguiu dar conta da tarefa em Gears of War 4, novo jogo da franquia da Microsoft de tiro em terceira pessoa – no qual o jogador pode enxergar o personagem que controla.

Previsto para Xbox One e também para PCs, Gears of War 4 se passa décadas depois do final de Gears of War 3, mostrando a saga de JD Fenix – filho do protagonista Marcus Fenix, seguindo uma receita parecida com a de Star Wars. “Precisávamos criar um jogo que mostrasse aos fãs que respeitamos o que já foi feito, mas ao mesmo tempo centrar no principal de Gears of War: homens combatendo alienígenas”, diz Chuck Osieja, produtor do game, que veio ao Brasil para a Brasil Game Show.

Além dos novos personagens, armas e história, Osieja também destaca uma diferença substancial para os três primeiros games da saga: o caráter de novidade. “A história do primeiro Gears of War, lançado em 2006, se situava no 14º ano de uma guerra entre homens e aliens. Os personagens já sabiam de tudo, e as surpresas ficavam apenas para o jogador. Agora, tudo será surpresa”, diz o norte-americano.

Com 22 milhões de cópias vendidas e mais de US$ 1 bilhão já gerado em receita, Gears of War marcou os fãs do Xbox 360 não só por sua história e jogabilidade, mas também pelo apuro gráfico: foi um dos primeiros grandes jogos do console a utilizar imagens de alta definição (HD).

Já Gears of War 4, que será o primeiro game original da série para o Xbox One, chega ao videogame com a responsabilidade de ser um argumento para os fãs da Microsoft. “É um jogo que você vai comprar para jogar, mas também para se gabar aos seus amigos de que seu videogame é poderoso”, diz Osieja. Na versão para PCs, o game estará otimizado para os usuários que quiserem jogá-lo em resolução Ultra HD (4K). E o apuro visual dos jogos também deve ser transportado para o cinema: na semana passada, a The Coalition e a Universal anunciaram que vão criar um filme com a saga de Gears of War.

Coletividade. Gears of War 4 é o terceiro jogo da Microsoft a contar com a tecnologia Play Anywhere, que sincroniza as partidas de quem joga no Xbox One e no PC. Com o sistema, é possível começar uma campanha no videogame e continuar a história no computador – ou enfrentar amigos em partidas online jogando nas duas plataformas.

Outro destaque do jogo é a preocupação com os modos multiplayer – incluindo a volta do clássico modo Horda, no qual os soldados têm de enfrentar ondas de inimigos. Pela primeira vez, a versão online de Gears of War terá um sistema de ranqueamento entre jogadores, para que usuários da mesma habilidade se encontrem. “Não queremos deixar um novato jogado aos tubarões na internet”, diz Osieja. O sistema de rankings também ajudará a Microsoft a organizar campeonatos entre jogadores, em um aceno ao multimilionário universo dos esportes eletrônicos (eSports) – em novembro, a empresa realizará um campeonato de Gears of War 4 com premiação de US$ 1 milhão.

É uma estratégia que tem sido utilizada por outros conhecidos jogos de tiro, como Battlefield, Call of Duty e Quake. Para Osieja, no entanto, Gears of War se destaca dos demais. “Nós fomos influenciados e influenciamos outros jogos. Gears é um jogo de terceira pessoa, e está sozinho para quem gosta de jogos mais lentos, estratégicos e em terceira pessoa.”

Gears of War 4

Produtora: The Coalition

Publisher: Microsoft

Data de lançamento: 11 de outubro

Plataformas: Xbox One e PC

Preço: 199,90