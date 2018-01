INTZ vence o Campeonato Brasileiro de League of Legends - Link - Estadão

O time da INTZ eSports venceu a CNB eSports Team por 3 a 1 na tarde deste sábado e conquistou pela primeira vez o título da segunda etapa do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL). A disputa foi realizada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O tradicional palco de competições esportivas recebeu cerca de 10 mil pessoas ao vivo, segundo a organização da Riot Games, responsável por League of Legends.

Com a vitória, o time da INTZ leva para casa um prêmio de R$ 15 mil (mais bônus por direitos de imagem e transmissão das partidas). Além disso, os campeões nacionais ganham uma vaga no International Wildcard, torneio que dá acesso ao Campeonato Mundial de League of Legends. "Vamos ter que ganhar de equipes fortes como Rússia e Turquia, mas estamos num caminho muito bom. O nível de competição no Brasil está crescendo muito", disse o jogador Micael 'micaO' Rodrigues, da INTZ.

Com disputas entre agosto e setembro, o International Wildcard terá oito times de regiões como América Latina, Comunidade dos Estados Independentes, Tigres Asiáticos e Oceania, e selecionará dois times para o Mundial – a competição terá sua primeira fase em São Paulo, nos estúdios da Riot, e a final será na Ópera de Arame, em Curitiba, nos dias 3 e 4 de setembro.

"Acho que sabemos o que precisamos fazer para ganhar no Wildcard", afirmou Felipe 'Yang' Zhao. "Jogar em casa vai ajudar muito, vai dar um gás a mais para irmos ao Mundial", disse Luan 'Jockster' Cardoso. Se passar pelo Wildcard, a INTZ seguirá o caminho da KaBuM eSports e da paiN Gaming, que disputaram o Mundial em 2014 e 2015, respectivamente.

Dia de Revolta. Presente nas últimas finais do Campeonato Brasileiro de League of Legends (e vice-campeã do País em 2015), o time da INTZ começou bem a primeira partida do torneio: com forte presença de Gabriel 'Revolta' Henud e Gabriel 'Claumann' Tockers, a equipe soube impor seu ritmo de jogo desde o início. Na segunda partida, o time da CNB -- um dos mais tradicionais do País, ativo nos esportes eletrônicos desde 2001 -- não tomou conhecimento dos adversários, e em impressionante reação atropelou a INTZ em pouco mais de 30 minutos.

A terceira partida teve um início morno – e houve quem apostasse em uma virada da CNB. No entanto, a estrela de Revolta brilhou mais uma vez, e em diversas lutas coletivas o principal jogador da INTZ se destacou eliminando adversários e derrubando as torres adversárias.

Na quarta partida, o time da CNB já havia cedido à pressão, e apesar da longa duração da partida, não houve como reagir ao ímpeto dos ataques da INTZ, mesmo com o apoio da torcida. "Somos um time novo. Surgimos em 2014, ganhamos alguns torneios em 2015, mas a vitória só veio agora. È o que explica a gente ter tanta torcida contra. Isso vai mudar", afirmou Revolta.