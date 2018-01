Irã proíbe 'Pokémon Go' no país - Link - Estadão

O Conselho Superior de Espaços Virtuais do Irã, que regulamenta e controla a internet no país, anunciou nesta segunda-feira, 8, que o game Pokémon Go está proíbido em todo o país por "questões de segurança". Com isso, o Irã se torna o primeiro país do mundo a proibir o jogo de forma oficial.

Antes do anúncio do bloqueio oficial, autoridades do Irã já discutiam de que forma as empresas responsáveis pelo jogo poderiam cooperar com o governo para controlar o jogo no país. Na última semana, um oficial de justiça do Irã, Abdolsamad Khorramabadi, disse que o game era um dilema de segurança para o país. "Há muitos problemas com o jogo e em termos de segurança, pode criar problemas para o país e nosso povo", disse o oficial para a agência de notícias Tasnim.

Apesar das alegações de segurança, os motivos podem ir além. No mês passado, de acordo com a BBC, uma autoridade religiosa do país disse que uma fatwa — decisão religiosa — emitida contra um game dos "monstrinhos" em 2001 também valeria contra o Pokémon Go. "O jogo tem muitas formas de cruz, que é o símbolo dos cristãos", diz a decisão.

No Twitter, uma usuária iraniana ironizou a situação. Ela disse que é difícil se concentrar nas ruas do Irã pois é preciso " olhar ao redor para caçar pokémons e também para não ser caçado pela polícia".

Preocupação. Apesar de o Irã ser o primeiro país a proibir o game, outros locais no Oriente Médio também devem seguir o mesmo caminho. Autoridades do Egito, por exemplo, já demonstraram preocupação com o jogo.

O game de pokémon, apesar das reações, ainda não chegou oficialmente aos países do Oriente Médio.