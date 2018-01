Iron Maiden lança game baseado em clipe - Link - Estadão

REPRODUÇÃO

Recentemente, o Iron Maiden prestou tributo ao universo dos games com o clipe da música “Speed of light”, onde mostrava alguns ícones do gênero como Mortal Kombat e RoboCop. Agora, a banda continuou a homenagem: foi lançado nesta sexta-feira, 28, um jogo que coloca a pessoa em perspectiva do Eddie, o mascote da banda, no cenário do game Donkey Kong.

O objetivo do jogo é fazer o personagem subir as escadas de um edifício para derrotar um vilão que fica no último andar jogando bolas de fogo. Conforme o usuário avança, a dificuldade vai aumentando.

O mais interessante, porém, é o fato do jogo ter uma trilha sonora de 16-bits (formato típico de música de videogame) da música “Speed of light”, que deu origem ao momento de homenagens ao universo dos games pela banda britânica.

Para jogar o novo game da banda, basta entrar no site do jogo. Por enquanto, ele funciona apenas de modo online e nos navegadores Chrome, Firefox, Edge ou Internet Explorer.