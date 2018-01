Iron Maiden lança jogo para smartphones - Link - Estadão

Leia mais

A banda de heavy metal Iron Maiden lançou nesta terça-feira, 5, um novo produto um pouco diferente do seu habitual: o jogo Legacy of the Beast, disponível para smartphones e tablets que usam o sistema Android e iOS.

Gratuito, o game coloca o jogador na pele do mascote da banda, Eddie, e tem um estilo RPG: a missão do protagonista é recuperar os fragmentos de sua alma, enfrentando vilões inspirados nas canções e álbuns do Iron Maiden, como The Beast (A Besta), The Wicker Man (O Homem de Palha) e Hórus. A trilha sonora do jogo, é claro, é feita pelo grupo liderado por Bruce Dickinson.

Não é a primeira interação do Iron Maiden com o mundo dos games: no ano passado, a banda lançou "Speed of Light", clipe inspirado em clássicos dos jogos dos anos 1980, como Donkey Kong e Pac-Man.

Assista ao trailer de Legacy of the Beast aqui: