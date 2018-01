Jogo de Mario e Sonic na Olimpíada será lançado no Brasil - Link - Estadão

Divulgação

Game é o quinto jogo da série ‘olimpíca’ com o encanador e o ouriço Game é o quinto jogo da série ‘olimpíca’ com o encanador e o ouriço

O encanador Mario vai voltar às prateleiras brasileiras: um ano depois de se despedir do mercado brasileiro, a Nintendo vai lançar o game Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games no País. O game é o jogo oficial da Olimpíada e tem como estrelas o encanador bigodudo e o ouriço-azul Sonic.

O game será lançado no País pela Gaming do Brasil – que era a antiga distribuidora da Nintendo por aqui – em parceria com a Rimo. A versão de Wii U custará R$ 249, enquanto a de Nintendo 3DS chega por R$ 199. Ainda não está claro, porém, se o jogo terá dublagem ou legendas em português.

Leia também:

Nintendo pode começar a traduzir games para português do Brasil

Nintendo tem queda de 18% nas receitas com baixas vendas do Wii U

Para os fãs da Nintendo, o lançamento do game pode ser um bom sinal de que a empresa está estudando retornar ao mercado brasileiro.

Na semana passada, outro indício forte apareceu nesse sentido: a empresa abriu vaga para um profissional capaz de traduzir seus jogos, roteiros de dublagem e peças publicitárias para o português do Brasil. No entanto, a vaga pode ser específica para o trabalho com o game de Mario e Sonic nas Olimpíadas.

Ainda não há data de lançamento prevista para o jogo no Brasil – nos EUA, o jogo será lançado em 18 de março, apenas no Nintendo 3DS. A versão para Wii U, por sua vez, está prevista para 2016.