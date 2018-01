Jogos antigos da série Street Fighter serão relançados em 2018 - Link - Estadão

Capcom Coleção terá 13 jogos diferentes lançados entre 1987 e 1999

Guarde as fichas do fliperama de rodoviária de volta no bolso: a Capcom anunciou nesta segunda-feira, 11, que vai relançar os primeiros jogos da série Street Fighter em 2018. Prevista para maio de 2018, a coleção Street Fighter: 30th Anniversary Collection trará para os consoles atuais – PS4, Xbox One, Switch e PC – todos os jogos da franquia entre 1987 e 1999.

A coleção faz referência aos 30 anos de aniversário da franquia Street Fighter, completos em 2017, e inclui o clássico Street Fighter II e suas inúmeras versões que se popularizaram pelo País nos fliperamas afora.

Em quatro dos títulos presentes na coletânea – Street Fighter II: Hyper Fighting, Super Street Fighter II: Turbo, Street Fighter Alpha 3 e Street Fighter III: Third Strike – será possível disputar partidas online contra os amigos.

Além disso, cada jogo terá seus placares de competição online, e também será possível reviver a experiência de jogar contra "a máquina" enquanto se espera por oponentes.

No comunicado divulgado à imprensa nesta segunda-feira, a Capcom também promete que terá uma linha do tempo com todos os jogos (e suas histórias), bem como o Modo Museu, que trará fichas dos personagens e artes conceituais. Outra novidade é o Tocador de Música, que trará as canções que embalaram as lutas e os botões esmagados nos últimos 30 anos.

Não é a primeira vez que a Capcom relança seus jogos clássicos em coleções especiais. A tendência começou em 2015, com Mega Man Legacy Collection, com os seis primeiros games do herói azul – depois disso, a franquia já teve mais duas "reedições", com Mega Man Legacy Collection 2 (2016) e Mega Man X Legacy Collection, anunciado na semana passada e previsto para 2018.