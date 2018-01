Lançamento de Pokémon Go no Japão é adiado após vazamento - Link - Estadão

Desenvolvedora do game Pokémon Go, a Niantic tinha planejado lançar o jogo no Japão nesta quarta-feira, 20. Entretanto, o vazamento de informações sobre uma parceria entre a Nintendo e o McDonald's fez com que os planos da produtora de games mudassem por medo dos servidores japoneses não suportarem o número de acessos. Agora, japoneses aguardam ansiosos a definição de uma nova data de lançamento do game no país.

Tudo ia bem para o lançamento do Pokémon Go no Japão, previsto para ocorrer na manhã desta quarta-feira. Com os servidores ativos, a Nintendo e a Niantic firmaram uma parceria com a rede McDonald's. A ideia era transformar os mais de 3 mil restaurantes da marca em Ginásios Pokémons — local onde os jogadores podem batalhar com seus pokémons.

Entretanto, e-mails trocados entre executivos do McDonald's e da Nintendo acabaram revelando a data na qual o Pokémon Go ia finalmente chegar ao país. Os japoneses criaram uma enorme expectativa e começaram a se organizar para jogar o game em grupos. A Nintendo se preocupou com possíveis sobrecargas do servidor e acabou adiando o jogo para a tarde desta quarta-feira. No final, cancelou o lançamento no Japão.

Foto: Reprodução Game da primeira geração de Pokémon. Lançado em 1997, o jogo para Game Boy criava uma jornada para o usuário encontrar e capturar as 151 primeiras criaturas da franquia — como Charmander, Squirtle e, é claro, Pikachu. Foto: Reprodução Foram os jogos que determinaram o sucesso definitivo da franquia de Pokémon para Game Boy. Com estes games, lançados em 1999, o jogador conseguia mudar de continente e capturar 100 novos pokémons. Além disso, o jogo tinha mudanças de clima, novos ataques e uma jornada ainda maior. Foto: REPRODUÇÃO O sucesso dos cards de Pokémon foi para os jogos e, é claro, também foram sucesso no game, lançado em 2000, para Game Boy Color. Apesar de não ter feito tanto sucesso quanto as franquias Red & Blue e Gold & Silver, o game chamou a atenção com objetivos originais e uma trama viciante. Foto: Reprodução Acostumados com jogos bidimensionais e sem uma variada palheta de cores, jogadores e fãs de Pokémon se surpreenderam com Stadium. No jogo, lançado em 1998 para Nintendo 64, era possível ter um maior controle das batalhas entre pokémons, além de ser possível transferir as criaturas entre plataformas da Nintendo. Foto: Reprodução Considerado um dos melhores jogos em 3D da franquia, Pokémon XD: Gale of Darkness misturava elementos de batalha — como Stadium e Colosseum — com RPG. Foto: Reprodução Um dos mais diferentes, criativos e bizarros jogos já criados para a franquia de Pokémon. Em Snap, o usuário tem que fotografar — sim, fotografar — todos as criaturas. O divertido é que, em alguns casos, era preciso atrair o pokémon com itens específicos, como pokébolas. Apesar de estranho, o jogo, lançado em 1999 para Nintendo 1964, era divertido e se tornava um alívio para tantos games de competição da série.

Agora, de acordo com fontes ouvidas pelo site de tecnologia Techcrunch, não há uma nova data para a chegada do Pokémon Go ao seu país de origem. Entretanto, o lançamento, de acordo com as fontes, "é iminente".

Sucesso. O sucesso de Pokémon Go é sem precedentes. Apenas duas semanas depois da sua estreia nos Estados Unidos, o game já superou o número de usuários ativos do Tinder, Twitter e Google Maps. Além disso, o jogo fez com que o valor das ações da Nintendo duplicassem.

Atualmente, o jogo está disponível em mais de 30 países — e planeja lançar em mais de 200 mercados nos próximos meses. No Brasil, há informações não confirmadas pela Nintendo de que o game ficará disponível em território nacional a partir de quinta-feira, 21.