League of Legends vai ganhar jogo de tabuleiro - Link - Estadão

Um dos mais populares games da atualidade, League of Legends deve ganhar uma versão em jogo de tabuleiro em breve. Chamado de Mechs vs. Minions, o jogo de tabuleiro deverá chegar às lojas em outubro e contará com personagens clássicos do game transformados nas peças físicas do jogo.

De acordo com os criadores do jogo, Mechs vs. Minions terá 10 missões que poderão ser jogadas de forma cooperativa entre os quatro jogadores, que escolherão entre os personagens Corki, Ziggs, Tristana e Heimerdinger – todos jogáveis no game de computador – e deverão derrotar tropas inimigas.

Além das miniaturas dos quatro personagens, o jogo, que estava em desenvolvimento há cerca de três anos, terá 100 peças para representar os soldados, cinco tabuleiros, dados e cards

Ainda não há previsão de lançamento de Mechs vs Minions no Brasil. Entretanto, no exterior, o jogo será vendido por US$ 75 a partir de 13 de outubro.