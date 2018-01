Link Lab: 'LEGO Star Wars: O Despertar da Força' é uma nova esperança para a franquia - Link - Estadão

Um dos maiores sucessos de vendas do mundo dos games nos tempos recentes, a franquia LEGO – desenvolvida principalmente pelo estúdio TT Games (antes chamada de Traveller's Tales Games) – começava a aparentar sinais de cansaço nos seus últimos jogos, todos baseados em uma receita bem sucedida: bom humor, quebras-cabeças divertidos e acessíveis e a inspiração em grandes franquias do mundo do entretenimento, como O Hobbit e Vingadores. Não é que houvesse algo errado, mas a repetição desses elementos em uma frequência insistente fez a fórmula ficar batida. Felizmente, a empresa encontra em LEGO Star Wars: O Despertar da Força um novo tempero capaz de dar sabor interessante aos seus próprios games.

Mais de uma década depois de dar o pontapé ao seu sucesso com LEGO Star Wars (que recriava os seis primeiros filmes da série de George Lucas), a TT Games aproveita o retorno da franquia jedi para cometer um jogo muito bacana, bem azeitado e capaz de atrair nova atenção para seu universo. A primeira diferença está na jogabilidade: antes, a forma de superar os desafios consistia em batalhar com inimigos e resolver quebra-cabeças simples entre uma e outra porrada.

Em O Despertar da Força, porém, os quebra-cabeças se tornam mais sofisticados. Ao usar peças espalhadas pelo cenário para montar um equipamento e passar por cima de um obstáculo, é possível agora montar diferentes ferramentas, com resultados diferentes para a estratégia no jogo. É um esforço interessante para elevar o nível de dificuldade da franquia, costumeiramente dedicada para crianças e pré-adolescentes. (Não à toa, LEGO é o principal produto da linha “casual” de sua distribuidora no Brasil, a Warner). Abrir portas ou destravar sistemas de computadores também se tornou uma tarefa mais divertida (e menos repetitiva, consequentemente) ao longo dos jogos, especialmente quando contam com a participação do simpático robô BB-8 – um dos novos personagens introduzidos no filme lançado no final do ano passado.

Outro elemento positivo da jogabilidade de O Despertar da Força são suas fases em que é possível pilotar algumas das míticas espaçonaves de Star Wars – como as X-Wings da Aliança Rebelde ou a Millenium Falcon de Han Solo. Além do espírito contagiante de estar no controle de uma dessas naves, o jogo também se beneficia de uma mudança no design de fases: se antes os desafios “aéreos” eram basicamente bidimensionais, agora eles aparecem em 3D e espaços bastante abertos, dando nostalgia aos fãs dos “jogos de navinha” tão populares nos anos 1990.

Além disso, a cooperação também é bacana aqui: sozinho, o jogador terá de pilotar e atirar nos inimigos simultaneamente; ao compartilhar a partida com um amigo, em modo cooperativo, um fica responsável pela direção da Millenium Falcon, enquanto outro se torna o atirador, em uma divisão de tarefas interessante. Mais do que tudo isso, é um aceno da TT Games para a nova onda do gênero, reavivado por jogos como No Man’s Sky, previsto para chegar aos consoles ainda este ano – no game, o jogador poderá explorar o espaço com zilhões de planetas.

O Despertar da Força também ganha pontos ao ganhar seu próprio espaço dentro do cânone de Star Wars: além de reproduzir o que os fãs da série viram na telona em 2015 (e também a uma das principais batalhas de O Retorno de Jedi, que serve de prólogo empolgante a esta nova aventura), a TT Games pode trazer 7 novas cenas para o jogo, com direito a detalhes inéditos que fazem parte do cânone da saga criada por George Lucas. Na versão original, os próprios atores do filme dublam seus personagens – aqui no Brasil, são os dubladores de O Despertar da Força que participam com suas vozes. Ao todo, o game conta com mais de 200 personagens – entre protagonistas e coadjuvantes da saga, e até mesmo o diretor JJ Abrams e a produtora Kathleen Kennedy fazem sua participação.

Vale a pena? É preciso considerar, claro, que LEGO Star Wars: O Despertar da Força é um jogo da franquia LEGO. Isso significa, em outros termos, que o game não faz promessas revolucionárias: ele traz uma promessa de entretenimento por boas horas, e a cumpre com muita dignidade. Quem é fã de qualquer uma das duas franquias vai se divertir com o jogo e curtir as mudanças ou se deliciar com a possibilidade de atacar os inimigos com sabres de luz para cá e para lá. Quem nunca jogou LEGO (ou mesmo nunca jogou um videogame) mas gosta de Star Wars poderá ter boas horas com o game. Já os velhos jogadores poderão sentir um espírito renovado na franquia com as novidades. São detalhes tão pequenos em meio ao infinito de bloquinhos de LEGO, mas que fazem a diferença. Após quase uma década, a Força voltou a ser poderosa na TT Games.

LEGO Star Wars: O Despertar da Força

Produtora: TT Games

Publisher: Warner Games

Plataformas: PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 e PC

Preço: R$ 129,90 (PC); R$ 229,90 (consoles)

Já disponível no Brasil