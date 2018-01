Maior canal do YouTube; PewDiePie faturou US$ 7;4 milhões em 2014 - Link - Estadão

REPRODUÇÃO

Felix Kjellberg, dono do canal no YouTube PewDiePie, faturou US$ 7,4 milhões (o equivalente a R$ 23,6 milhões) em 2014, segundo o jornal Expressen. Com quase 38 milhões de inscritos, o garoto sueco ficou famoso em todo o mundo ao postar vídeos onde ele joga os mais diversos tipos de games e mostra as próprias reações e comentários frente ao que acontece.

Ainda segundo o Expressen, a empresa de Kjellberg declarou que, em 2013, teve uma receita líquida de US$ 4 milhões. Ou seja, em apenas um ano, o PewDiePie quase dobrou o faturamento.

Além de ser o maior canal em número de inscritos, o PewDiePie possui o maior número de visualizações da plataforma de vídeos: são 9.352.270.864 de views.

O garoto sueco, apesar do grande número de usuários e faturamento, não se contenta apenas com o canal no YouTube — que já conta com mais de 2300 vídeos publicados. Recentemente ele anunciou que está lançando um livro, que deve ser publicado em breve, além de revelar que está trabalhando em um game em que ele mesmo é o protagonista.