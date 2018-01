Mais de 2 mil espanhóis se candidatam para vaga de guia de Pokémon Go - Link - Estadão

Assim como em outras partes do mundo, o jogo de realidade aumentada Pokémon Go tornou-se um fenômeno na Espanha. Para aproveitar esta onda, a agência de turismo Junior Treval, localizada em Granada, no sul da país, decidiu publicar uma vaga de trabalho para especialistas no jogo – é preciso que o nível do jogador seja maior que 20 – atuarem como guias de "poke-rotas" entre cidades.

A ideia era contratar um monitor para guiar de 25 a 30 pessoas na caça dos pokémons pelos trajetos entre cidades, e visava especialmente os jogadores que logo enjoavam de jogar estando em sua própria cidade. A oferta de trabalho recebeu mais de 2 mil candidaturas em poucas horas.

"A cada minuto aparecem três ou quatro candidatos. É verdade que o pessoal de recursos humanos está um pouco saturado", disse o gerente Antonio Barragan, à agência AFP. Os guias vão receber um salário de € 30 por dia e os preços dos passeios varia entre € 18 e € 43 por pessoa.

Mas a Junior Travel não é a única a aproveitar a onda do chamado "poketurismo".

A empresa Felices Vacaciones oferece em seu site 11 noites por € 1,7 mil para caçar pokémons nos Estados Unidos, já que alguns deles, como os Tauros, aparecem exclusivamente neste país. O "Safari Pokemon Go" inclui paradas em várias cidades, como Las Vegas, Fresno, San Francisco, Los Angeles e Nova York.

Já no Brasil, uma agência de viagens de Sorocaba, no interior de São Paulo, oferece viagens para levar jogadores para capturar pokémons em pontos na cidade de São Paulo, que incluem a Avenida Paulista e o Parque do Ibirapuera. O passeio chega a custar até R$ 90 por pessoa.

/COM AFP