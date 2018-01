Mario Kart ganha versão em realidade virtual - Link - Estadão

Realizando o sonho de muitos fãs do game, a Bandai Namco anunciou que Mario Kart irá ganhar uma versão para realidade virtual. No entanto, o sonho ainda não está completo para muitas pessoas: anunciado nesta terça-feira, 13, durante a E3, o jogo terá versões apenas para cadeiras imersivas de realidade virtual no Japão.

Em uma experiência chamada de Mario Kart Arcade GP VR, os jogadores japoneses sentirão que estão dentro de uma corrida deste tradicional game do encanador bigodudo. Afinal, o usuário irá competir nos carros já conhecidos e com os mesmos itens da versão convencional do game -- como os cascos de tartaruga.

Além disso, a Bandai deu algumas informações sobre o modo de jogo. Além da imersão completa, usuários irão jogar os itens como se estivessem segurando-os. Ou seja: para lançar um casco de tartaruga em outro personagem, o jogador irá levantar o braço e atirar na direção que deseja. Já o carrinho funcionará parecido com o de tradicionais parques de diversões.

O local que irá abrigar o jogo, a VR Zone, em Tóquio, abrirá as portas no dia 16 de junho com o Mario Kart disponível. Além disso, as franquias Evangelion e Dragon Ball também terão um espaço em realidade virtual.