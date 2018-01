Microsoft abre Xbox Live para partidas multiplayer com 'outros sistemas' - Link - Estadão

REUTERS

A Microsoft anunciou que vai oferecer suporte para partidas de jogos multiplayer entre diferentes plataformas – como o Xbox One e o Windows 10, além de “outras redes multiplayer”. A estratégia, além de aproximar o Xbox One e o PC, uma tática que a Microsoft tem dado passos largos nos últimos meses, pode servir para acomodar jogadores da PlayStation Network (PSN, da Sony). Hoje, é impossível que jogadores de Xbox One e PlayStation 4 se enfrentem, mesmo tendo o mesmo jogo. Com o anúncio, isso pode se tornar real em breve.

O anúncio foi feito no site do Xbox por Chris Charla, diretor do ID@Xbox, projeto de desenvolvimento para jogos independentes da Microsoft. “Serão os desenvolvedores de jogo que poderão escolher se querem ou não usar essa função”, disse Charla, acrescentando que os jogadores “terão a opção de jogar só com outros jogadores da Xbox Live”.

“Além de criar o cross-play (sistema que sincroniza os jogos) entre Xbox One e Windows 10 para games que usam a Xbox Live, deixaremos os desenvolvedores usarem o sistema de conexão de redes”, disse Charla. “Isso significa que jogadores do Xbox One e do Windows 10 usando a Xbox Live poderão jogar com gamers de outras redes online – incluindo redes de consoles e outros PCs”.

O primeiro jogo a suportar a nova função é Rocket League, um game de futebol em que os jogadores se parecem com… carrinhos de controle remoto , que terá partidas de jogadores do Xbox One e de PCs. Hoje, o game já tem cross-play entre o PS4 e os PCs – falta agora, criar um sistema que conecte o PS4 e o Xbox One.