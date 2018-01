Microsoft lança Paciência para iOS e Android - Link - Estadão

Tradicional jogo de cartas do Windows, Paciência está de casa nova. A Microsoft anunciou nesta quarta-feira, 23, versões para Android, Windows e iOS do game que foi sucesso nos anos 2000 e que tem o objetivo de construir sequências numéricas decrescentes de cartas de acordo com o naipe do baralho.

O game chegou aos sistemas operacionais em um pacote de jogos de cartas. Chamado de Microsoft Solitaire Collection, o pacote conta com os jogos Klondike, Paciência Spider, Paciência, FreeCell, Pyramid e Tripeak.

Além da novidade estar disponível para celulares, Paciência passa a ter um viés mais competitivo: será possível também competir com os amigos no Xbox Live, além de ter jogos que contarão com desafios diários.

O app já está disponível para iOS, Android e Microsoft em uma versão gratuita com anúncios. Quem não quiser ser incomodado com as propagandas, porém, tem uma saída: pode comprar a versão premium, sem anúncios, por US$ 1,99.