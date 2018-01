Minecraft terá nova loja e moeda virtual dentro do jogo - Link - Estadão

Reuters No jogo da Microsoft, agora os usuários poderão comprar pacotes de outros desenvolvedores usando a nova moeda.

A Microsoft vai abrir uma loja e disponibilizar uma nova moeda dentro do jogo Minecraft nos próximos meses. Com os novos recursos, os 10 milhões de jogadores do game poderão, pela primeira vez, comprar criações de outros desenvolvedores dentro da plataforma, que incluem histórias, atividades e paisagens para serem exploradas pelos jogadores. Os preços vão variar entre US$ 1 US$ 10 por item.

Os usuários que desejarem comprar os pacotes terão de utilizar as novas moedas disponibilizadas pela Microsoft, as Minecraft Coins. Elas poderão ser compradas nas lojas de aplicativos para iOS, Android ou Windows. As moedas estarão dentro da conta do usuário na Xbox Live e poderão ser acessadas por qualquer plataforma.

Hoje, já existe uma loja dentro do jogo, mas ela só disponibiliza itens criados pela equipe desenvolvedora do Minecraft. A mudança para permitir que terceiros vendam dentro do game vai abrir novas portas no mercado de criação independente de conteúdo. “Para nós, isso é um grande passo em direção a construção de uma plataforma que permita a criação de um negócio sólido”, disse James Delaney, diretor geral da BlockWorks, uma das primeiras empresas autorizadas a vender dentro da nova loja.

Jogo. Minecraft, lançado em 2011 após dois anos de versões experimentais, foi comprado pela Microsoft em 2014 quando a gigante do software adquiriu a empresa desenvolvedora de softwares, Mojang AB, por US$ 2,5 bilhões. No total, o game vendeu mais de 121 milhões de cópias em todo o mundo e hoje possui 55 milhões de jogadores mensais únicos, de acordo com dados da Microsoft.