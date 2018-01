Moda dos spinners chega aos smartphones e entra em ranking de apps mais baixados - Link - Estadão

Bruno Capelas/Estadão Aplicativo Fidget Spinner é o game gratuito mais baixado na loja de aplicativos do Google

A moda dos spinners já chegou aos celulares: nesta semana, aplicativos que imitam os brinquedos em formato de hélice chegaram ao topo das lojas de aplicativos de sistemas operacionais como Android e iOS.

O principal deles é o Fidget Spinner, que lidera a lista de games gratuitos na Google Play, loja oficial de apps do Android. O game está ainda em sexto lugar na lista de aplicativos gratuitos mais baixados de todo o sistema Android. Na loja virtual da Apple, Fidget Spinner está na 26ª posição na lista de apps gratuitos mais baixados.

O jogo é bem simples: o pião aparece na tela, e cabe ao jogador mantê-lo girando. Quanto mais tempo o pião girar, mais pontos o jogador soma – até o limite de quatrocentas rotações por minuto.

Outro app que se destaca – até por ter uma mecânica parecida – é o Hand Spinner, que está em 77º lugar na lista de apps gratuitos mais baixados da Google Play. Na categoria de Jogos, ele está entre em 32º lugar.

Criado nos anos 1990 para ajudar no tratamento de crianças com déficit de atenção, o spinner tem forma de hélice e é feito com plástico ou metal. A ideia é que o ritmo de giro das hélices acalme os usuários – a brincadeira, porém, foi além dos tratamentos e virou mania no mundo todo recentemente.