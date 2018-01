Monument Valley 2 é sequência digna e íntima para hit dos celulares - Link - Estadão

ustwo games Game custa US$ 4,99 e por enquanto está disponível apenas para o iOS

Um dos maiores sucessos de jogos para celulares da história, Monument Valley marcou época quando foi lançado, em 2014. Não era à toa: com uma paleta de cores incrível, o game pedia ao jogador que superasse quebras-cabeça em níveis repletos de ilusões de ótica e construções tão incríveis quanto mirabolantes, em meio a uma história enigmática.

Digno dos sonhos de Escher, o game fez a cabeça até do exigente Frank Underwood, o fictício presidente dos Estados Unidos na série House of Cards, e rendeu inúmeros prêmios à produtora ustwo, além de uma legião de fãs sedenta por uma sequência. Em 2017, ela finalmente chegou – anunciada de um jeito bastante surpreendente: durante a conferência de desenvolvedores da Apple, a WWDC.

Vendido por US$ 4,99 (cerca de R$ 18) na App Store, a loja de aplicativos da Apple – e por enquanto disponível apenas para o iOS –, Monument Valley 2 parte de onde seu antecessor parou. Ou seja, estão de volta as principais características do primeiro game: a bela trilha sonora, o design de fases impecável, a narrativa tão lacônica quanto pungente, as cores incríveis.

Há mudanças, também: a princesa Ida, protagonista do primeiro jogo, deu espaço a outra mulher, Ro, e sua filha pequena. Se o primeiro jogo trazia uma história de superação pessoal, onde os desafios contam muito mais do que as palavras, Monument Valley 2 usa mãe e filha para discutir questões como solidão, aprendizado, dependência e a importância de se “andar com os próprios pés”.

ustwo games Assim como o primeiro jogo da série, Monument Valley 2 se destaca pelo belo design de fases

O jogador vai entender isso na própria jogabilidade: em certos níveis, Ro e sua filha devem jogar juntas – e só será possível chegar ao final da fase se todos os esforços forem combinados de forma concatenada e harmoniosa. Ter de lidar com dois personagens é talvez a principal diferença de Monument Valley 2 para seu antecessor – uma bem-vinda novidade que ajuda a oxigenar o game.

Mãe e filha, no entanto, tem de se separar a uma determinada altura da história – como convém à Jornada do Herói, há certas batalhas que devem ser enfrentadas por apenas uma só pessoa. Depois de fazê-lo aprender a se aventurar em par, Monument Valley 2 força seu jogador a ir em frente sozinho, tendo que reaprender a resolver seus desafios da forma como fazia antes. É nessa dualidade de formas de jogo que Monument Valley 2 tem seu principal trunfo – parte da diversão de um game é justamente decifrar como ele deve ser superado.

ustwo games Jogo traz a história de Ro e sua filha – a partir das duas personagens, aborda questões como aprendizado e "andar com os próprios pés"

O que não é exatamente algo difícil: assim como seu antecessor, MV2 é um game desenhado para ser concluído por quase qualquer pessoa em um tempo curto – a maioria dos jogadores consegue superá-lo em duas ou três horas. O tempo curto de duração, por outro lado, é um dos problemas do game: apesar de ser mais longo que o primeiro (são 14 níveis, contra 10 do anterior), Monument Valley 2 persiste dando ao jogador aquele gosto de “quero mais”. O tempo, porém, nunca é exato: às vezes, mais do que a duração, importa mesmo é a intensidade – e isso há de sobra aqui.

Vale a pena? Vale. Acessível – jogar Monument Valley 2 pode ser mais fácil do que usar qualquer sistema operacional para celular – e bonito, este game é uma das provas mais concretas de que grandes jogos podem existir para qualquer plataforma. Apesar de não ser tão impactante quanto o primeiro jogo, Monument Valley 2 traz uma bela história, aproveita-a em prol de ótima jogabilidade e segue tendo belos gráficos e trilha sonora. Pode ser curto (e pouco para seu preço), mas, em um mundo de games sequenciados prontos para faturar, Monument Valley 2 o faz de forma digna, respeitando o jogador.