Niantic acaba com ninho de Pikachu em São Paulo - Link - Estadão

Desfile de Pikachus do desenho Pokémon em Yokohama, no Japão. Foto: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Desenvolvedora do game Pokémon Go, a Niantic realizou uma atualização no game na madrugada desta terça-feira, 23, que eliminou alguns ninhos de pokémons espalhados pelo mundo. Em São Paulo, o único ninho de Pikachu existente, que ficava na região do bairro do Itaim Bibi, na zona sul da cidade de São Paulo, desapareceu. Em seu lugar, a empresa colocou um ninho de Sanshrew.

Os ninhos, locais onde os pokémons de um mesmo tipo aparecem com frequência, são parte importante da experiência do jogo. Com a mudança no local, a empresa dificulta o rastreamento dos pokémons por jogadores mais experientes. Um motivo para essa atualização são os mapas colaborativos de pokémons. Eles indicam onde determinados tipos de pokémons podem ser encontrados e facilitam a identificação de ninhos.

10 dicas para se tornar um mestre pokémon











Foto: Reprodução O Evee é um pokémon com algumas particularidades. Uma delas é que ele pode evoluir para três tipos diferentes: Vaporeon (tipo água), Jolteon (tipo elétrico) e Flareon (tipo fogo). Para escolher para qual deles você quer evoluir, basta colocar nomes diferentes para o Evee antes de acontecer a evolução. Para ter um Vaporeon, o Evee deverá ser renomeado para Rainer; Jolteon deverá ser Sparky; e Flareon deverá ser o Pyro. Foto: Reuters Quando você encontra um pokémon, aparece um círculo na frente do “monstrinho”. Esse círculo apresenta variações de tamanho e cor, representando o grau de dificuldade. Se for verde, é fácil de pegar. Laranja ou vermelho é mais difícil. O tamanho do círculo colorido, que muda rapidamente, também indica se o pokémon será capturado facilmente (círculo menor) ou se há chances de escapar (círculo maior). Foto: Reprodução Se um pokémon tiver um círculo grande e/ou vermelho, apenas jogar a pokébola poderá não adiantar muita coisa. Por isso, é recomendável que o jogador lance uma bola curva. Para isso, basta fazer círculos com a pokébola até ela lançar faíscas. Neste momento, basta jogar a bola para um dos cantos. A chance de capturar ficam maiores e o usuário ganha mais pontos de experiência. Foto: Reprodução Se ainda não estiver fácil de capturar um pokémon, você pode dar uma Razz Berry para ele. Ele irá se distrair com a fruta e a captura será mais fácil. Foto: Reuters As pokébolas são um item essencial para o jogo. Afinal, se não tiver pokébolas, não terá como capturar mais “monstrinhos”. Por isso, é recomendável que o jogador tente resgatar pokébolas que não obtiveram êxito em capturar um pokémon. Basta clicar nela logo depois de um lançamento falho. Foto: Reprodução/Serebii Sempre que você ganhar um ovo, coloque na incubadora. Conforme você caminhar com o jogo aberto, o sistema de GPS irá contabilizar os passos dados e dirá quanto ainda falta para que ele choque. Os pokémons variam de acordo com a distância necessária que deve ser percorrida. Quanto mais quilômetros, mais forte e raro é o pokémon. Foto: Reprodução É necessário dar “candies” para os pokémons evoluirem e ficarem mais fortes. Por isso, quando você tiver muitos “monstrinhos” iguais, envie os mais fracos para o professor. Ele te dará um “candy” em troca e você ficará mais perto da evolução. Para isso, basta entrar nos detalhes do pokémon, clicar nas barrinhos do lado direito e apertar “transfer”. Foto: Reprodução Um dos itens mais interessantes é o incenso, que atrai pokémons até você. O ideal é usar o objeto quando você está em movimento. Segundo usuários, quando a pessoa está usando o incenso parada, aparece um pokémon a cada cinco minutos. Entretanto, se ela se movimentar, aparecem um por minuto. Foto: Reprodução Um outro item que deve ser usado apenas nos momentos certos é o Lucky Egg. Ele dobra as experiências conquistadas durante 30 minutos, tornando mais fácil a tarefa de passar de nível. O ideal, porém, é deixar o ovo para ser usado quando você tiver vários pokémons para evoluir. Foto: Reprodução Um site colaborativo de usuários de Pokémon Go indica onde está localizado cada tipo de pokémon. Quer um Bulbasaur? Só colocar no mapa, ver onde tem um dele disponível e correr para o lugar.

Como parte da atualização – que foi feita de maneira automática para todos os usuários – a empresa também aprimorou sistema de ovos e também distribuiu uma maior quantidade dos "monstrinhos" em todo o mundo, fazendo com que pokémons raros se tornem mais frequentes. Agora, pokémons raros — como Dragonite e até mesmo a evolução do Magikarp, o Gyrados — podem ser encontrados com um pouco mais de facilidade.

Os ovos, que permitem conseguir bons pokémons na maior parte das vezes, também estão sendo chocados com mais facilidade após a atualização do jogo. Agora, o contador de quilômetros para depois de 30 Km/h – antes, ele parava em 20 Km/h.

Jogo atualizado. Além do servidor, o jogo está sendo atualizado, aos poucos, para os usuários. Além da correção de alguns erros, a atualização trouxe uma nova funcionalidade no jogo: agora, é possível pedir para um treinador avaliar seu pokémon. Basta entrar no "monstrinho", clicar nas barrinhas localizadas no canto inferior direito e selecionar "Appraise".

Em seguida, aparece um treinador na tela que avalia itens do pokémon como força, defesa e outras qualidade do "monstrinho".