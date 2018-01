Nintendo anuncia fim da produção do Wii U - Link - Estadão

Wii U dificilmente chegará a 14 milhões de unidades vendidas em todo o mundo

A Nintendo anunciou nesta quinta-feira, 10, por meio de seu site japonês, que vai encerrar a produção do Wii U nos próximos meses. Lançado em novembro de 2012, o console decepcionou em vendas – com apenas 13,36 milhões de unidades comercializadas, bem abaixo dos rivais de mercado Xbox One, da Microsoft, e PlayStation 4, da Sony.

No texto no site japonês, a Nintendo mostra a versão de 32 GB do Wii U, que é a única ainda em produção – as outras versões do Wii U já não são mais feitas pela empresa.

Apesar de ter tido grandes jogos – com destaque para o game de tiro Splatoon e Super Mario Maker, no qual o jogador poderia criar suas próprias fases do encanador Mario –, o Wii U não conseguiu deslanchar em vendas nem atrair a atenção das produtoras terceiras de jogos.

Com isso, o console foi o principal responsável pelos resultados financeiros ruins da Nintendo nos últimos anos – entre 2011 e 2013, a empresa teve prejuízo operacional.

10 games do Wii U que vão ficar na história











Foto: Divulgação Nintendo anunciou que vai encerrar produção de seu atual console nesta quinta-feira; lembre os melhores jogos da plataforma A série de corrida do encanador teve seu mais recente episódio lançado em maio de 2014. Além das motos, incluídas na edição do Wii, e das asas-deltas do antecessor, Mario Kart 8 conta com corridas anti-gravidade e gráficos poderosos. Entre os novos personagens, estão os Koopalings, a Baby Rosalina e até mesmo o Link, protagonista da franquia The Legend of Zelda. Os jogos de plataforma do mascote da empresa são divididos em duas vertentes principais: em duas (como no clássico Super Mario Bros) e três dimensões (em Mario 64). Lançado em novembro de 2013, Super Mario 3D World reuniu mecânicas de ambas as linhas e permite que os jogadores controlem, além dos irmãos Mario e Luigi, as princesas Peach e Rosalina e o diminuto Toad. Herdeiro da linhagem 2D, New Super Mario Bros. U foi lançado junto ao console, em novembro de 2012, mesclando gráficos bidimensionais com a já consagrada jogabilidade de plataforma side-scrolling, em rolagem lateral. Dessa vez, em vez de raptar a Princesa Peach, o vilão Bowser decidiu invadir o castelo da soberana do Reino dos Cogumelos. O jogo de tiro em terceira pessoa Splatoon promete ser a maior franquia nascida no Wii U. Trazendo novos ares aos shooters, gênero atolado em títulos genéricos, o game de maio de 2015 foi um passo importante da empresa em direção ao universo dos e-Sports. E as lulas que soltam tintas coloridas são muito simpáticas. Primeiro jogo da famosa série de luta da Big N a figurar também nos portáteis, Super Smash Bros. for Wii U foi lançado em outubro de 2014. A sequência de Brawl trouxe 17 novos personagens jogáveis, como Little Mac, de Punch Out!!; Shulk, de Xenoblade Chronicles; o pokémon Greninja; além dos lendários Mega Man e Pac-Man. Como conteúdo adicional, é possível adquirir lutadores como Ryu e Cloud, de Street Fighter e Final Fantasy, respectivamente. Anunciado ainda para o Wii e lançado quase uma década após o último jogo da franquia, Pikmin 3 saiu em julho de 2013. O game combina elementos de estratégia em tempo real e sobrevivência, fazendo o jogador controlar cadeias de criaturas parecidas com plantas para resolver puzzles, coletar itens e explorar a superfície do planeta Koppai. Fugindo do estigma de jogos mais coloridos e leves, o título de lançamento do console Zombi U, da Ubisoft, foi uma novidade por ser um game de uma desenvolvedora parceira para um sistema da Nintendo. Após trazer uma lufada de ar fresco às séries exclusivas da empresa, acabou sendo lançado posteriormente para PC, PlayStation 4 e Xbox One. Um dos jogos mais inovadores da geração, Super Mario Maker dá aos jogadores as ferramentas para criar fases 2D com gráficos inspirados nos jogos do encanador bigodudo. Qualquer um pode fazer upload de suas fases para que outros usuários experimentem as criações, e isso foi um prato cheio para a criatividade dos jogadores. Assim como o primeiro jogo, esse game da Sega é dirigido por Hideki Kamiya, mente por trás dos jogos da série Devil May Cry. Com combate rápido e ação frenética, Bayonetta 2, lançado em setembro de 2014, é indispensável para os fãs do gênero hack ‘n’ slash. Originalmente do PS3 e PS Vita, Guacamelee! foi adaptado para Wii U em julho de 2014, assim como outras plataformas. Um dos principais jogos indies do console, produzido pela DrinkBox Studios, esse beat ‘em up tem uma proposta semelhante aos games conhecidos como Metroidvania, estilo parecido com os títulos clássicos das franquias Castlevania e Metroid, com rolagem lateral e gráficos em duas dimensões. O grande diferencial, porém, é o humor e a temática mexicana do jogo.

Switch. A manobra da Nintendo também impressiona porque normalmente as empresas de games não costumam parar de produzir um videogame antes de lançar seu sucessor – sucedidos em 2013 por PS4 e Xbox One, PS3 e Xbox 360 tiveram sua produção encerrada apenas neste ano. O sucessor do Wii U, porém, só chegará ao mercado em março de 2017.

Trata-se do Nintendo Switch, espécie de híbrido de console doméstico e portátil: ele pode ser usado conectado à TV, como acontece com o Xbox One e com o PlayStation 4, mas uma parte dele pode ser retirada e tem uma tela, que permite usá-lo como um aparelho móvel.