Nintendo Game de luta reúne principais personagens da Nintendo, como Mario, Donkey Kong, Link e, agora, as lulas de Splatoon

A Nintendo confirmou nesta quinta-feira, 8, que está trabalhando numa nova versão de Super Smash Bros., franquia de jogos de luta que une alguns de seus maiores personagens, como Mario, Donkey Kong, Kirby e Pikachu. O novo jogo deverá sair ainda este ano e é o primeiro da série para o Nintendo Switch, videogame lançado pela japonesa em 2017.

O anúncio foi feito durante o Nintendo Direct, conferência transmitida pela empresa em seu canal no YouTube. Por enquanto, a maior novidade para o novo jogo é a presença dos personagens de Splatoon, game de tiro com lulas que soltam tinta, dentro do elenco de heróis de Super Smash Bros. Mais detalhes devem surgir em breve.

Unleash an arsenal of shots and strategies in all-out tennis battles with friends, family, and fan-favorite Mushroom Kingdom characters in #MarioTennis Aces! Launching exclusively for #NintendoSwitch on 6/22. pic.twitter.com/cKofKffgeB — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 8 de março de 2018

Além disso, a empresa também usou o Nintendo Direct para confirmar as datas de lançamentos de jogos para os próximos meses. O principal destaque ficou com Mario Tennis Aces, novo game da série de jogos de esportes do encanador bigodudo para o Nintendo Switch. O game, que chega em 22 de junho, terá novos comandos e também um modo de história, com missões especiais para Mario e seus amigos. Além disso, ele revisitará a possibilidade de transformar o controle do Switch em uma raquete, como era feito no clássico Wii Sports.

Outro game confirmado pela empresa é Kirby Star Allies, aventura do mascote rosa da Nintendo, que será lançado no próximo dia 16 de março.

A japonesa também confirmou que vai relançar dois títulos originalmente feitos para o Wii U, console que esteve no mercado entre 2012 e 2017. Hyrule Warriors, inspirado no universo de The Legend of Zelda, será lançado em 18 de maio; já Captain Toad Treasure Tracker chegará em 13 de julho. Na mesma semana, o Switch também receberá a remasterização de três jogos da série Crash Bandicoot, que já havia saído no PlayStation 4 no ano passado.