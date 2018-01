Nintendo lança Pokémon Go para Android e iOS - Link - Estadão

Divulgação Proposta do game é tirar o jogador de casa para procurar por pokémons pela cidade

Um dos games para smartphone mais aguardados, o jogo Pokémon Go chegou antes do esperado. O lançamento do game de realidade aumentada da Nintendo estava previsto para ocorrer no final deste mês, mas usuários de dispositivos Android e iOS da Austrália e da Nova Zelândia já conseguiram baixar o aplicativo nas lojas de aplicativos do Google e da Apple. Por enquanto, o game não está disponível no Brasil.

O objetivo é capturar o máximo possível de pokémons, mas para isso o jogador tem que enfrentar batalhas com outros jogadores e outros pokémons. Por meio de uso de realidade aumentada, o jogo simula o universo do personagem ao redor do usuário. Na prática, isso quer dizer que o jogador terá que andar pela cidade. Utilizando o GPS do aparelho, o aplicativo vai avisar quando um pokémon estiver por perto.

O Pokémon Go foi desenvolvido a partir de uma parceria entre Nintendo com a Niantic, estúdio especializado em realidade aumentada que deixou o Google no final do ano passado.