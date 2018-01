Nintendo lança Switch, mistura de console doméstico e portátil - Link - Estadão

Reprodução Nintendo Switch é console portátil e, ao mesmo tempo, doméstico

A fabricante japonesa de videogames Nintendo lançou nesta quinta-feira, 20, a próxima geração de seu console de videogames, chamada Nintendo Switch. O aparelho, que é o primeiro aparelho lançado pela japonesa desde 2012, é uma espécie de híbrido de console doméstico e portátil: ele pode ser usado conectado à TV, como acontece com o Xbox One e com o PlayStation 4, mas uma parte dele pode ser retirada e tem uma tela, que permite usá-lo como um aparelho móvel.

Ainda não está claro quanto o dispositivo vai custar e se ele vai ser competitivo em relação aos principais rivais do mercado, fabricados por Sony e Microsoft. O produto deve chegar às lojas em março de 2017.

Confira, no vídeo abaixo, como o novo console da Nintendo funciona:

Recuperação. O sucesso do console é crucial para a Nintendo, uma vez que a empresa ainda coloca os videogames no centro de seus negócios, apesar do crescimento dos jogos para smartphones.

A empresa também tem de se recuperar em relação ao mal desempenho do Wii U. A empresa vendeu apenas 13 milhões de unidades do aparelho em todo o mundo – para efeito de comparação, a versão anterior do console da Nintendo, o Wii, vendeu 101 milhões de unidades globalmente até hoje.

Móvel. O lançamento do novo console acontece menos de um ano depois de a Nintendo ter iniciado sua estratégia para a área de games móveis. Depois de ter lançado uma espécie de rede social, a empresa teve sucesso com o game Pokémon Go, que foi desenvolvido pela Niantic em parceria com a Pokémon Company – empresa que um terço das ações estão nas mãos da Nintendo. A empresa planeja relançar Super Mario Bros em uma versão para o iPhone em dezembro.