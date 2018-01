Nintendo pode começar a traduzir games para português do Brasil - Link - Estadão

Empresa deixou de distribuir jogos no País em janeiro de 2015 Empresa deixou de distribuir jogos no País em janeiro de 2015

Quer ver Mario, Zelda e Luigi falando em português? Isso pode acontecer mais rápido do que você imagina: pelo menos, é o que parece indicar um anúncio de emprego presente no site oficial de vagas da Nintendo. Publicado pela Nintendo of America – filial dos Estados Unidos da empresa japonesa – no início desta semana, a oferta de emprego procura um profissional que fale português do Brasil e que seja capaz de traduzir textos de jogos, diálogos, manuais e roteiros de dublagem.

A vaga pode indicar que a empresa procura localizar seus games para o idioma nacional em breve, em versões dubladas e legendadas. Além de cuidar dos serviços de tradução e localização, o profissional também terá de cuidar de participar de sessões de gravação de vozes e cuidar para que os jogos sejam aprovados pela classificação indicativa local. A descrição da vaga, que pode ser conferida aqui, também inclui atividades relacionadas a marketing e faz menções ao mercado latino-americano.

Leia também:

Livro ‘A Guerra dos Consoles’ lembra batalha entre Sega e Nintendo

Nintendo tem queda de 18% nas receitas com baixas vendas do Wii U

Vale lembrar que a Nintendo deixou de distribuir seus jogos e consoles – o console de mesa Wii U e o portátil Nintendo 3DS – no País, em janeiro de 2015.“O Brasil é um mercado importante para a Nintendo e lar de muitos fãs apaixonados mas, infelizmente, desafios no ambiente local de negócios fizeram nosso modelo de distribuição atual no país insustentável”, disse Bill van Zyll, diretor para América Latina da Nintendo of America, na época, ao Estado.

Mesmo quando esteve presente por aqui, a empresa nunca traduziu para o português os seus jogos: apenas a capa dos games e as funções básicas do sistemas operacionais de Nintendo 3DS e Wii U eram localizadas para o País.

O anúncio da vaga é um primeiro indício que a empresa deve voltar a operar no País em breve: segundo rumores, a Nintendo deve lançar seu próximo console, hoje chamado de Nintendo NX, ainda em 2016.

Outra possibilidade, ainda que remota, é que a vaga se refira especificamente à localização do jogo Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games, que coloca o encanador bigodudo e o ouriço-azul da SEGA lado a lado em competições esportivas. O jogo deve ser lançado até o início da Olimpíada, e, obviamente, será situado no Rio de Janeiro. Abaixo, veja o trailer do game.