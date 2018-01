Nintendo terá 'Netflix de jogos antigos' em 2018 - Link - Estadão

Reuters Console Switch é aposta da nintendo para mundo dos games

A Nintendo divulgou boas e más notícias nesta quinta-feira, 1, ao anunciar novidades sobre o pacote de serviços online de seu console Switch. Afinal, a empresa anunciou uma mudança na data de estreia do app, mas informou que a plataoforma online contará com recursos interativos interessantes.

Primeiro, a má notícia: a Nintendo adiou lançamento completo dos serviços para o Switch Online. Originalmente, a companhia disse que iria lançar os recursos online para o console ainda em 2017, mas agora espera anunciá-los apenas em 2018. Para os que estavam na dúvida se compravam o Switch, e que tinham dúvidas sobre as suas capacidades das interações sociais, o atraso é extremamente frustrante.

A boa notícia, porém, é que os serviços online para Switch parecem ter uma qualidade acima da média. De acordo com a Nintendo, o programa permitirá que jogadores acessem todos os títulos para Switch, tenham capacidade de conversar por voz e, ainda, tenham a "Netflix dos jogos clássicos". Chamada de "biblioteca", este acervo de games do passado estará disponível para todos os usuários, mas apenas para jogos do NES -- embora a empresa já considere adicionar games do Super NES.

Para analistas de mercado, os serviços online são cruciais para alavancar o Switch no mercado de videogames modernos. Com ele, os usuários esperam conversar por voz ou, ao menos, se comunicar com outros gamers. Ter uma experiência de "multiplayer" é algo que deixa o game mais rico e mais importante para a Nintendo, se a fabricante deseja acrescentar títulos como Call of Duty ao seu acervo.

Segundo a Nintendo, o acesso ao serviço online do Switch custará US$ 20 ao ano, embora os jogadores também possam escolhar a assinatura mensal por US$ 4. Ou seja: está abaixo da média de mercado, visto que o Xbox Live Gold, da Microsoft, e o PlayStation Plus, da Sony, custam US$ 60 ao ano.