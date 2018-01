No Halloween, Pokémon Go recebe 'avalanche' de monstros - Link - Estadão

O jogo para celulares Pokémon Go está realizando, nesta semana, seu primeiro evento especial, por ocasião do Dia das Bruxas. Até 1º de novembro, os jogadores poderão encontrar grande quantidade de monstros como Hypno, Haunter, Drowzee, Gastly e até o velho conhecido Zubat. Monstros mais difíceis de pegar também estão com o nível de dificuldade mais baixo, o que permite gastar menos pokébolas.

Além disso, o game ganhou interface personalizada para o Halloween. Outro novo recurso que vem chamando a atenção dos jogadores está relacionado aos doces. Até 1º de novembro, todos têm direito ao dobro de doces a cada captura bem sucedida. Cada vez que eles transferirem um pokémon ao professor Willow, os fãs poderão ganhar dois doces.

Segundo a empresa, a atribuição de experiência, que muitos conhecem apenas como "XP", continuará da forma habitual, sem qualquer tipo de bônus.

Conheça os 10 pokémons mais fortes de Pokémon Go











Foto: Reprodução No game Pokémon Go, não basta apenas sair caçando pokémons por aí. Cada pokémon tem uma particularidade, além da aparência: o poder de combate (CP). Este poder é diferente para cada espécie de pokémon, podendo chegar a um máximo de pontos. Quanto maior o CP, mais forte e poderoso é o "monstrinho", facilitando nas batalhas em ginásios. A seguir, você poderá conferir os 10 mais fortes de Pokémon Go, de acordo com o levantamento feito pelo site SilphRoad. Vale ressaltar que alguns deles, por serem lendários, ainda não estão disponíveis no jogo. O Pokémon com cara de atrapalhado é o décimo mais forte do jogo, chegando a 2955.18 de poder de combate. É possível encontrá-lo, com certa facilidade, na região do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Foto: Reprodução Articuno é o pokémon lendário mais fraco do jogo, ficando atrás de vários outros “monstrinhos” comuns. Entretanto, o pássaro — que chega a 2978.16 de poder de combate — também não está disponível no jogo por enquanto. O pokémon aquático Lapras é o oitavo mais poderoso do game, podendo chegar ao poder de combate de 2980.73. No Brasil, curiosamente, Lapras é frequentemente encontrado no estado de Minas Gerais, perto do Triângulo Mineiro. Foto: Reprodução Evolução do Growlithe, o Arcanine é o sétimo mais poderoso do Pokémon Go. Ele chega ao poder de combate de 2983.9. Apesar de ser difícil de encontrar, o Growlithe é muito comum no game. Em São Paulo, por exemplo, eles são frequentemente encontrados na região do Butantã e do Paraíso. Com 50 candies de Growlithe, o jogador já consegue evoluir para o Arcanine. Foto: Reprodução O Snorlax faz jus ao seu tamanho. Ele chega ao poder de combate de 3112.85, sendo o mais poderoso dos pokémons comuns. Entretanto, sua localização muda com frequência, sendo mais fácil encontrá-lo em ovos. Foto: Reprodução É o quinto pokémon mais poderoso do game — e o segundo mais forte pássaro lendário. Também não está disponível para ser capturado em Pokémon Go, mas de acordo com o código do jogo ele pode chegar a 3114.38 de poder de combate. Foto: Reprodução A ave lendária é o quarto pokémon mais poderoso do jogo. Com suas asas em chamas, ele chega a 3240.47 em seu poder de combate. Ou seja: ao contrário dos desenhos, ele é o mais poderoso dos três pássaros lendários. Foto: Reprodução Outro pokémon lendário, Mew é o terceiro mais forte. Seu poder de combate consegue chegar a 3299.17, derrotando, facilmente, os lendários Zapdos, Moltres e Articuno. Ele também não está disponível para ser capturado no game. Foto: Reuters Apesar de não ser difícil de achar o Dragonite em Pokémon Go, ele é o mais forte do game. Seu CP chega a surpreendentes 3500.6, se consolidando como o segundo pokémon mais poderoso do jogo. Foto: Reprodução O lendário pokémon, que aterrorizou Ash no filme Pokémon O Filme: Mewtwo Contra-Ataca, é o pokémon mais forte do game. O jogador que tiver a sorte de capturar o “monstro” lendário terá um pokémon que conseguirá alcançar um poder de combate de 4144.75. Para efeito de comparação: um Caterpie alcança, no máximo, 443.52. Entretanto, assim como os outros lendários, Mewtwo ainda não é encontrado por jogadores comuns.

Impulso. O evento de Halloween é mais uma estratégia da Niantic para manter o jogo popular mesmo depois de o game, que se tornou uma febre logo após o lançamento, ter perdido um pouco de sua popularidade. A empresa também adicionou recentemente tarefas diárias que os jogadores podem cumprir para ganhar mais experiência. O recurso pode ajudar a empresa a manter os jogadores interessados após os eventos especiais, além de aumentar o engajamento com o jogo.

Lançado no início de agosto, Pokémon Go é um jogo de realidade aumentada para smartphones. O jogo cria uma camada do universo Pokémon sobre o mundo real, baseado na localização do jogador. Isso significa que, você pode estar voltando para casa e se deparar com um “monstrinho” na calçada, mas que só pode ser visto através da tela do seu dispositivo.

O novo game tem elementos similares ao da franquia Pokémon, que atraiu milhões de fãs no final dos anos 1990. Em todos os games já lançados com essa temática, o objetivo é o mesmo: encontrar e capturar criaturas chamadas Pokémon, coletar itens e participar de lutas contra outros treinadores em “ginásios” especiais espalhados pela cidade, tentando se tornar o principal treinador Pokémon do mundo.