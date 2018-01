Norte-americano vai viajar pelo mundo para jogar 'Pokémon Go' - Link - Estadão

Na última semana, o americano Nick Johnson anunciou um feito que surpreendeu o mundo: ele conseguiu capturar todos os 142 pokémons que estão disponíveis no Pokémon Go nos Estados Unidos. Agora, Johnson pretende completar toda a sua coleção: ele acaba de ganhar uma viagem para rodar todo o mundo e achar os outros nove monstrinhos que estão disponíveis apenas em alguns lugares específicos. Se tudo der certo, ele deve se tornar o primeiro usuário a ter todos os pokémons reunidos no game da Nintendo.

A viagem — que será patrocinada por uma companhia de viagens e uma rede de hotéis — começa na próxima sexta-feira, 5, quando Johnson e sua namorada viajam para Paris, capital da França. Lá, munidos de seus smartphones, o casal irá atrás do pokémon Mister Mime, encontrado apenas na Europa. Em seguida, eles decolarão para Hong Kong e pretendem achar o Farfetch'd, um pokémon exclusivamente asiático. Depois, para encerrar o ciclo, irão para a Austrália procurar o pokémon Kangaskhan, na Oceania.

Johnson afirmou que espera contar com a ajuda dos jogadores locais para capturar os três pokémons e completar sua pokédex — "agenda" dos mestres pokémons que contabiliza os monstrinhos encontrados.

"Eu pretendo ter um plano de batalha no momento em que eu chegar lá", disse Johnson ao site de notícias Business Insider. "Vou viajar por todo o país, procurando por toda parte."

Ainda não se sabe onde será possível achar os outros seis pokémons que faltam para completar a coleção de Johnson — a Nintendo ainda não deu informações específicas sobre eles. Entretanto, o mestre pokémon afirma que estará preparado. Afinal, o casal ainda espera passar um dias no Japão para aproveitar um período de férias, junto com Mr. Mime, Farfetch'd, Kangaskhan e todos os outros 142 pokémons já capturados.