Novo 'Battlefield' será na 1ª Guerra Mundial - Link - Estadão

Divulgação Battlefield 1 propõe volta ao passado e deixará jogador lutar com cavalos, perseguir aviões e usar velhos navios de guerra.

A Electronics Arts anunciou nesta sexta-feira, 6, que o novo game da série Battlefield será situado durante a 1ª Guerra Mundial, confirmando rumores que circularam na internet nesta semana. Enganando quem esperava que o jogo se chamasse Battlefield 5 (em sequência a Battlefield 4, lançado em 2013 e ambientado no futuro próximo de 2020), a EA anunciou que Battlefield 1 chegará para Xbox One, PC e PS4 em 18 de outubro.

Desenvolvido mais uma vez pela DICE, Battlefield 1 levará os jogadores de volta ao período entre 1914 e 1917, com direito a batalhas em cavalos, tanques, lutas em trincheiras, navios de guerra e perseguições a aviões da época. Segundo a EA, as batalhas do jogo serão travadas em locais onde momentos históricos foram criados, como fortalezas submarinas, nos alpes italianos, desertos da Arábia e nas praias da Europa, por exemplo.

Segundo Lars Gustavsson, diretor de design da desenvolvedora, o objetivo do novo título da franquia é destacar ainda mais a emoção durante o gameplay. "Essa fase é bem mais sobre a destruição e sobre o que os jogadores sentirão".

Aleks Grandal, produtor sênior do estúdio, ressaltou a possibilidade de criar novos meios para destruir os inimigos. "Você poderá experimentar ataques de cavalaria, combates entre aeronaves e verá a viabilidade do combate corpo a corpo. Essa é gênese das guerras que temos hoje", disse o produtor, em evento transmitido ao vivo pela internet.

Rivalidade. Ao apostar em uma volta ao passado, a EA põe sua maior série de tiro em um lado oposto ao de seu maior rival, Call of Duty, da Activision. No início da semana, a Activision anunciou que o novo jogo de Call of Duty, Infinite Warfare, previsto para novembro, terá um panorama futurista. A ideia desagradou os fãs da franquia: no vídeo divulgado no YouTube com o trailer inicial do game, os fãs que não gostaram do vídeo são 500 mil, contra 200 mil dos que apreciaram a escolha da Activision.