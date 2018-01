Novo game de Star Wars será lançado em novembro - Link - Estadão

EA No novo game, jogador poderá controlar a soldado Iden Versio, das tropas do Império.

A Força ficará forte no mundo dos games em novembro com a chegada de Star Wars Battlefront II, novo jogo da franquia criada por George Lucas. Feito pela DICE (estúdio responsável por jogos como Battlefield), Star Wars Battlefront II é a sequência do jogo de tiro de 2015, que colocava os jogadores no papel de stormtroopers, Han Solo e até mesmo Luke Skywalker e Darth Vader em batalhas online.

Previsto para o dia 17 de novembro, Star Wars Battlefront II terá versões para PlayStation 4, Xbox One e PC. Uma das principais novidades do game é a presença de um modo de história – algo que não aparecia no jogo de 2015. O jogo foi revelado no último final de semana, durante a Star Wars Celebration, feira de fãs da franquia de George Lucas realizada em Anaheim, na Califórnia.

No game, o jogador controlará a trooper (soldada) de elite Iden Versio, uma personagem que ainda não havia aparecido no cânone de Star Wars. O jogo cobrirá o período de 30 anos entre o final de O Retorno de Jedi e o início de O Despertar da Força – o sexto e sétimo episódios da série, respectivamente.

Além da história, o jogador também poderá controlar outros grandes personagens na série, como Darth Maul, Yoda e Kylo Ren.