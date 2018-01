Novo videogame da Nintendo; NX pode ser híbrido de console e portátil - Link - Estadão

Reprodução

O novo videogame da Nintendo – por enquanto chamado de NX – pode ser um híbrido entre console de mesa e portátil. As informações, publicadas pelo jornal The Wall Street Journal, foram obtidas após a fabricante japonesa começar a enviar kits de desenvolvimento de software para que as empresas da área criem jogos para a plataforma.

Apesar da Nintendo não confirmar, fontes disseram ao jornal norte-americano que o NX — que ainda é um título de trabalho — irá ser vendido com um console e “pelo menos uma unidade móvel (um videogame portátil), que poderá ser usada em conjunto com o videogame ou de modo independente.”

Ou seja, o novo videogame da Nintendo deverá permitir que a pessoa jogue em casa, com o console, assim como também irá deixar que seja utilizado apenas o controle portátil, como hoje acontece com o Nintendo 3DS ou o clássico GameBoy.

Caso o rumor seja confirmado, tudo indica que o Nintendo NX mostra uma evolução do Wii U. Lançado em 2012 no mundo (e em 2013 no Brasil), o Wii U tem um controle parecido com um tablet, mas que funcionava apenas próximo ao console. Já o novo videogame deve permitir que o jogador consiga fazer suas partidas mesmo distante do dispositivo portátil.

O fato dos kits de desenvolvedores estarem sendo distribuídos também reforça o rumor de que o Nintendo NX deve começar a ser vendido no ano que vem – o costume da indústria é distribuir os kits de desenvolvimento um ano antes do lançamento de um console.

Para a Nintendo, é um passo importante para se renovar: nos últimos três anos a empresa teve prejuízos operacionais, causados em grande parte pelas baixas vendas do Wii U. Além disso, a empresa tem um novo presidente: Tatsumi Kimishima, que assumiu em setembro, após a morte de Satoru Iwata.