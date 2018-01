‘Os jogos de luta mudaram pouco em 25 anos’, diz criador de Mortal Kombat - Link - Estadão

Foto: Midway Primeiro game da série criada por John Tobias e Ed Boon, Mortal Kombat trazia à tona uma estética violenta que se tornou padrão nos games de luta contemporâneos. Era ali, em 1992, o início de personagens marcantes como Sub Zero e Scorpion – isso para não falar no glorioso Fatality e no frustrante Babality.

Foto: Bethesda Um judeu vingando o Holocausto, matando nazistas e até Adolf Hitler. Essa é a ideia por trás de Wolfenstein 3D, clássico dos games de tiro em primeira pessoa. Lançado em 1992 para PCs, Wolfenstein é mais que um grande jogo: ele ajudou a dar origem a um dos gêneros mais populares dos dias de hoje.

Foto: Capcom Lançado pela Capcom em 1991 para os fliperamas, Street Fighter II chegou aos consoles oficialmente em 1992 – pronto para viciar uma multidão de gente em comandos “esmaga botão”, golpes como hadoken e personagens marcantes como Ryu, Ken, Blanka, Chun Li e Dhalsim.

Foto: Sensible Software Antes de FIFA e International Superstar Soccer, houve Sensible Soccer, lançado para o Amiga e o Atari ST, um game que marcou época não pelo seu arrojo técnico, mas sim pela jogabilidade divertida e básica. Com uma versão para o DOS, também foi um dos primeiros games de futebol a chegar para os PCs.

Foto: Nintendo Um jogo que destrói amizades, relacionamentos e laços de família: assim é a série Mario Kart, uma das mais populares da Nintendo. Tudo começou aqui, em 1992, com Super Mario Kart, lançado para o Super Nintendo.

Foto: SEGA Considerado por muitos como o melhor jogo de Sonic, Sonic The Hedgehog 2 apresentou ao mundo o simpático Tails, ajudante de todas as horas do ouriço azul da Sega, e continuou o caminho para que o Mega Drive se tornasse um grande videogame. Sonic 2 foi ainda um dos primeiros jogos da história a ter lançamento simultâneo em diversas partes do mundo, antecipando algo que hoje é comum na indústria dos games.

Foto: Lucasarts Lançado pela Lucasarts, Indiana Jones and the Fate of Atlantis conta uma história separada dos filmes do arqueólogo, mas não por isso deixou de marcar época – o adventure point-and-click leva o espírito característico da empresa, que revelou jogos como Secret of Monkey Island e Day of the Tentacle.

Foto: Nintendo Conhecido também como “golden coins”, Super Mario Land 2 foi um dos principais jogos do encanador bigodudo para o mundo dos videogames portáteis – no caso, o Game Boy.

Foto: SEGA Hit do gênero “beat em up” (onde a regra básica é: dê porrada em todos os inimigos na tela sem pensar muito), Streets of Rage marcou época nos anos 1990. Sua sequência, Streets of Rage 2, lançada em dezembro de 1992 para o Mega Drive, fez muita gente ficar com o dedão doendo naquela época.

Foto: SEGA Os personagens do simpático desenho animado ganharam seu próprio game em 1992, indo na esteira do filme que saiu na mesma época. O que não quer dizer muita coisa, já que o jogo saiu para o Master System – enquanto o padrão da época era o Mega Drive. Ainda assim, as caçadas entre os dois eram divertidas.

Foto: SEGA Lançado pela Sega em outubro de 1992, Night Trap foi um dos primeiros jogos do Sega CD, acessório do Mega Drive que rodava jogos em… CD, isso mesmo. O jogo era bastante polêmico: com cenas gravadas por atores, ele acompanhava a trajetória de um detetive, responsável por cuidar de garotas em uma casa muito esquisita – um ano após seu lançamento, o game foi acusado de incitar a violência contra a mulher por congressistas americano

O mascote de bordões como “obrigado, caí sentado”, que ganhava espaço na TV brasileira nos anos 1990, nasceu em 1992 com o seu próprio jogo – nele, era preciso desempenhar as mesmas missões que na TV, em fases icônicas como a do avião, do trem e da mina.

Um dos jogos de estratégia mais lembrados dos anos 1990, Caesar dava ao jogador a missão de ser tão bom em seu governo como o imperador romano Júlio César. Era uma tarefa árdua, mas nada que maratonas na frente do PC não pudessem resolver.

Quem nunca acelerou com Top Gear, ao som das músicas do escocês Barry Leitch, não sabe o que está perdendo: mesmo sendo pouco lembrado no mercado americano, o game de corrida Top Gear fez o coração e a mente de muitos brasileiros nos anos 1990. Saudades, Top Gear.

Foto: Nintendo O mascote rosa da Nintendo, criado em homenagem ao advogado John Kirby, que defendeu a japonesa no famoso processo do King Kong, fez sua estreia neste game para Game Boy, de 1992. Em preto e branco, Kirby já cativava o público por ser capaz de engolir tudo – e usar o que engolia para contratacar seus inimigos.

Foto: Atlus Baseada em Digital Devil Story, série de ficção científica do escritor Aya Nishitani, Shin Megami Tensei é um dos principais games de RPG da história, lançado para o Super Nintendo. Além de dar origem à série que dá nome, o game também teve com spin-off a série Persona, outro hit entre os fãs de jogos japoneses de RPG.

Foto: Infogames Inspirado no mundo do escritor H.P. Lovecraft, Alone in the Dark foi um dos primeiros grandes jogos de terror da história, além de ter sido um dos primeiros games a usar personagens poligonais, antecipando o mundo dos games 3D que viria a se tornar padrão na segunda metade dos anos 1990.

Foto: SEGA Popular nos “fliperamas” e depois lançada para os consoles em 1994, o primeiro jogo da série Virtua Racing era uma sensação nos anos 1990: ele era projetado para ser jogado em cabine dupla – na qual dois jogadores poderiam se enfrentar em uma mesma corrida de Fórmula 1.

Foto: SEGA A briga Sega e Nintendo fez grandes blockbusters, mas também tinha espaço para jogos mais artísticos. Um dos principais deles é Ecco the Dolphin, lançado pela empresa do Mega Drive em 1992, um game no qual você vive o dia a dia de um golfinho em aventuras pelo fundo do mar. Fofo.