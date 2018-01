Os melhores memes sobre a chegada de 'Pokémon Go' no Brasil - Link - Estadão

Com a chegada do game Pokémon Go ao Brasil na última quarta-feira, 3, os brasileiros não pararam de comentar as suas experiências com o jogo dos "monstrinhos" nas redes sociais. Apesar de muitos reclamarem de jogadores que já tinham usado o game de realidade aumentada fora do País e outros que estão trapaceando com programas específicos, a maioria está se divertindo com os pokémons que são encontrados na rua da sua casa ou no seu trabalho. Afinal, não é todo dia que é possível achar um Pikachu na porta da sua casa.

Assim, se divertindo com a mistura de pokémons com a suas realidades, apareceram os primeiros memes nas redes sociais das pessoas fazendo brincadeiras com a mistura do dia a dia dos brasileiros com os "monstrinhos" de Pokémon. É possível encontrar, além de fatos que aconteceram de verdade, pessoas rindo de possíveis situações que poderiam vir a acontecer com a chegada do game por aqui — e pokémons que deveriam ser exclusivos do Brasil.

Abaixo, veja os melhores memes e comentários:

de boas jogando pokemon-go em avare pic.twitter.com/dZZjIeWRvl — Felipistando XV$ (@felipistando) 4 de agosto de 2016