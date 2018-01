Paciência, Street Fighter e Pokémon disputam vaga no Hall da Fama dos Games - Link - Estadão

National Museum of Play Estes são os jogos indicados a fazer parte da terceira turma do Hall da Fama dos Videogames

O Hall da Fama dos Videogames, espécie de quem é quem dos jogos eletrônicos organizado pelo museu norte-americano National Museum of Play, revelou nesta terça-feira, 28, os jogos indicados para integrarem sua seleta lista de membros.

Entre os indicados, há jogos extremamente populares como Pokémon Red & Green – as duas primeiras versões do jogo, lançadas no Japão em 1996 –, Street Fighter II, de 1992, e até mesmo o clássico Paciência, presente em diversas versões do sistema operacional Windows.

Ao todo, a lista de indicados inclui nomes como Donkey Kong (Nintendo, 1981), Final Fantasy VII (Square, 1997), Halo: Combat Evolved (Microsoft, 2001), Mortal Kombat (Midway, 1992), Myst (Robyn e Rand Miller, 1993), Resident Evil (Capcom, 1996), Tomb Raider (Eidos, 1996) e Wii Sports (Nintendo, 2006). Dos 12 finalistas, seis serão escolhidos para ocupar a terceira turma do Hall da Fama dos Videogames.

Em 2015, seu primeiro ano, o Hall da Fama celebrou jogos como Pong, Pac-Man, Tetris, Super Mario Bros., Doom e World of Warcraft. No ano passado, foram mais seis membros: Sonic the Hedgehog (1991), The Sims (2000), The Legend of Zelda (1986), Grand Theft Auto III (2001), Space Invaders (1978) e The Oregon Trail (1971).

Os jogos serão escolhidos por uma lista de jornalistas, críticos de games, acadêmicos e indivíduos importantes na história dos games. Na galeria abaixo, é possível conhecer todos os jogos que já fazem parte do Hall da Fama dos Videogames.