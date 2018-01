PES 2018 chega em 12 de setembro com todos os times do Brasileirão - Link - Estadão

Konami O game PES 2018 será lançado em 12 de setembro

Por mais um ano, a Konami vai dominar o futebol brasileiro -- ao menos, no mundo dos videogames. Pro Evolution Soccer 2018, novo jogo da tradicional série de futebol da companhia japonesa chega ao mercado brasileiro em 12 de setembro com todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro.

Além das parcerias de exclusividade com Flamengo e Corinthians, fechadas há dois anos, a empresa também anunciou na noite desta segunda-feira, 7, que será a única a ter o Vasco da Gama este ano em seu jogo, deixando o rival FIFA 18, da EA Sports, com desvantagem. “É um orgulho ter um time tão importante para o Brasil no jogo”, disse André Bronzoni, gerente de PES para as Américas, durante evento realizado em São Paulo.

A parceria com o Vasco também inclui a exclusividade do estádio de São Januário, que completa 100 anos em 2017. Além dos times da Série A, o game também terá o Internacional (RS) e o Red Bull Brasil (SP).

Mais uma vez, a narração do game será de Milton Leite e os comentários serão de Mauro Beting - os dois estavam presentes no evento, bem como o brasileiro que é campeão mundial de PES, Gui Fera. Além da capa global com os jogadores do Barcelona, o Brasil também terá uma capa exclusiva com o meia Philippe Coutinho, do Liverpool.

Outra novidade do futebol brasileiro no jogo é a presença de Romário e Sócrates como parte do modo MyClub Legends, que permite que os jogadores se divirtam com craques do passado. “Quem nasceu nos anos 1990 vai se divertir com a forma como recriamos os gols do Baixinho”, disse Bronzoni. Quem também estará presente no modo é o argentino Diego Maradona.

Para quem jogou Winning Eleven e International Superstar Soccer, os antigos nomes de Pro Evolution Soccer, outra notícia divertida é a de que o narrador Jon Kabira também estará presente na versão brasileira do jogo -- Kabira ficou conhecido por bordões como “Ronarudío!” nos jogos anteriores da franquia, referindo-se ao craque brasileiro Ronaldo Fenômeno.

PES 2018 terá versões para PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 e PC -- o game ainda não tem preço oficial divulgado, mas já está com pré-venda liberada por R$ 199 na Xbox Live, loja oficial do Xbox 360 e do Xbox One.

Retorno. Outro game que apareceu no evento da Konami na noite desta segunda-feira foi Metal Gear Survive, primeiro jogo da clássica série sem a participação do game designer Hideo Kojima. No game, os jogadores terão de sobreviver em um mundo cheio de zumbis, em uma narrativa derivada do último título da série, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, lançado em 2015.

Metal Gear Survive será lançado no início de 2018 e terá dois modos de jogo: campanha para um único jogador, e multiplayer online com cooperação para até quatro jogadores.