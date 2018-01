PlayStation 4 mais 'fino' chega ao Brasil por R$ 2,4 mil - Link - Estadão

Versão mais fina do PlayStation 4 foi anunciada em setembro

A Sony acaba de anunciar que vai começar a vender no final deste mês a versão mais fina do PlayStation 4. Revelado pela Sony em setembro, o modelo chega ao País por R$ 2,4 mil, em um pacotão que inclui um controle Dual Shock 4 e uma cópia do game Uncharted 4 – um dos principais títulos do console em 2016.

Mais fino e mais leve, o novo modelo substituiu a primeira versão do PlayStation 4 no mercado americano – gradualmente, o mesmo deve acontecer no Brasil. O PS4 fino – também chamado de Slim – terá 500 GB de armazenamento no País em um aparelho 40% menor.

Também anunciado em setembro pela Sony, o PS4 Pro – versão turbinada do console, com suporte à resolução Ultra HD (4K) e processamento melhorado – ainda não tem previsão de chegar ao mercado brasileiro. Já o PlayStation VR, óculos de realidade virtual da empresa lançado em outubro, deve chegar ao Brasil entre abril do ano que vem e março de 2018.

A primeira versão do PlayStation 4, lançada no Brasil em novembro de 2013, segue à venda no mercado brasileiro com preço sugerido de R$ 2,6 mil. Seu principal rival, o Xbox One, da Microsoft, tem preço sugerido de R$ 2,5 mil, mas pode ser encontrado no varejo nacional com promoções a partir de R$ 1,5 mil.