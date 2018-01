PlayStation 4 Pro chega ao Brasil em 19 de fevereiro por R$ 3 mil - Link - Estadão

Reprodução Versão turbinada do PlayStation 4 chegou ao mercado norte-americano em novembro de 2016 por US$ 399.

A Sony anunciou nesta quarta-feira, 17, que o PlayStation 4 Pro, versão turbinada do console da empresa, chegará finalmente ao mercado brasileiro em 19 de fevereiro, por R$ 3 mil. Lançado originalmente nos Estados Unidos em novembro de 2015, o aparelho tem como principal destaque o suporte a jogos em resolução 4K, além de melhor desempenho e gráficos.

Ao contrário do PlayStation 4 Slim, versão menor do console que já é vendida no País desde o final de 2016 por preço sugerido de R$ 2,4 mil (mas pode ser encontrada no varejo em torno de R$ 1,5 mil), o PS4 Pro será importado ao País. Segundo a Sony, jogos antigos lançados para o PS4 Pro receberão atualizações para suportar a resolução 4K no console, que roda os mesmos jogos compatíveis com o PlayStation 4.

Para Anderson Gracias, vice-presidente de PlayStation para a América Latina, o PS4 Pro é um aparelho para o jogador que já é fã da marca PlayStation ou que preferiu esperar um tempo para entrar na nova geração de consoles em alto nível. "É para quem quer comprar ou já tem uma televisão com resolução 4K (Ultra HD)", disse o executivo em entrevista ao Estado em outubro, durante a Brasil Game Show – no evento, a Sony teria dito que lançaria o console no País até o final do ano passado.

Jogar games em altíssima resolução é, de fato, a principal vantagem do PS4 Pro. O custo de uma TV 4K, porém, pode encarecer a jogatina. Hoje, no mercado, é difícil achar modelos com pelo menos 40 polegadas que custem abaixo de R$ 1,5 mil.