PlayStation: acompanhe ao vivo o evento da Sony - Link - Estadão

Leia mais Sony pode lançar versão 'menor' do PS4 em breve

Dia quente no mundo da tecnologia nesta quarta-feira, 7: além do evento da Apple, que deve anunciar as novas versões do iPhone, a Sony também tem uma coletiva de imprensa sobre o PlayStation marcada para esta tarde. Realizada em Nova York, o evento deverá trazer boas novidades para os fãs de games, como duas versões diferentes do PlayStation 4 – uma mais básica, chamada até aqui de Slim, e outra mais turbinada para realidade virtual e jogos em 4K, a Neo. Quer saber mais? Então acompanhe o evento com a gente por aqui, a partir das 16 horas (horário de Brasília).