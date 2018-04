Nitendo Donkey Kong é um dos jogos mais famosos da Nitendo

A disputa sobre quem foi o primeiro a fazer um milhão de pontos no clássico jogo de arcade Donkey Kong tem fascinado os jogadores por mais de uma década. A batalha chegou mesmo a ser tema de um documentário vencedor de um prêmio em 2007, “The King of Kong: A Fistful of Quarters”.

No início deste mês, depois de uma extensa análise forense, a Twin Galaxies entregou o título – ou, pelo menos, os direitos presumidos – para Steve Wiebe, o professor de matemática conhecido dos fãs do filme. “Foi uma doce vitória ter isto finalmente reconhecido”, disse Wiebe, 49 anos.

Seu rival no filme, Billy Mitchel, 52 anos, empresário e antigo campeão conhecido por suas poses com polegar para cima e seus vínculos patrióticos, foi retirado dos registros de recordes de jogos pela Twin Galaxies, organização que notifica e reconhece os recordes de jogos em todo o mundo.

Mitchell quebrou seu silêncio e falou do julgamento desta semana, qualificando a decisão de “estúpida” e de “falta de diligências” e prometendo revidar. Claramente este é um mundo em que a frase “é apenas um jogo” não se aplica.

Havia dúvidas a respeito desde antes do documentário. Mas a investigação teve início somente no ano passado quando um membro da direção da Twin Galaxies, Jeremy Young, entrou com uma ação afirmando que alguns pontos obtidos por Mitchell foram gerados com o uso de hardware modificado da arcada do Donkey Kong.

Os videotapes dos jogos de Mitchell despertaram preocupações porque alguns foram reproduzidos por um emulador e não pela máquina oficial de arcade, o que é proibido.

As regras estabelecidas pelo grupo exigem o uso de uma placa mãe de uma máquina Donkey Kong do tipo que outrora se via muito nos arcades de vídeo.

O jogo em si, lançado em 1981, é uma plataforma em que Mario, hoje personagem principal da Nintendo, maneja um ambiente industrial para derrotar seu adversário Kong. Não é algo inusitado que competidores sérios, hoje em dia, tenham máquinas usadas ou reequipadas.

Twin Galalxies anunciou em 12 de abril que havia decidido retirar todos os pontos de Michel, além de impedi-lo de figurar nas tabelas de classificação, que listam os escores mais altos, o que levou o Guinness Book a seguir o exemplo.

A investigação concluiu que dois dos seus escores considerados recorde, de 2005 e 2007, não foram produzidos pela alimentação direta de uma placa mãe original do Donkey Kong. O que significa que Mitchell não é mais reconhecido oficialmente como o primeiro jogador a alcançar um milhão de pontos. A láurea deve ficar com Wiebe, por um jogo que ele disputou em 2006.

“Todos os três escores de Billy Mitchell no jogo Donkey Kong, de mais de um milhão de pontos, vinham sendo questionados por muitas pessoas da comunidade há aproximadamente uma década”, disse o dr. Hank Chien, cirurgião plástico de Nova York que também bateu recorde de pontos no jogo Donkey Kong. “Embora a acusação direta seja de que Billy não jogou num hardware original, a acusação de fato é que os jogos são inteiramente fabricados”.

A Twin Galaxies recrutou pelo menos duas terceiras partes independentes (uma escolhida por Billy Mitchell) para examinar os jogos utilizando o hardware original. Ninguém conseguiu recriar a renderização dos jogos gravados.

Mitchell insiste que sempre cumpriu as regras. “Esta história é muito mais complicada do que você imagina. Eles não entrevistaram nenhuma testemunha. Nenhuma”, afirmou. E também divulgou um vídeo em que prometeu mais provas, observando que a Twin Galaxies não tem os tapes originais.

Ele afirmou que pretende enterrar o caso e voltar a jogar e refazer seu escore. Mas isto provavelmente não importa para o Guinness, que confia nos registros da Twin Galaxies.

King of Kong retratava Mitchell como um vilão. Para a investigação, a Twin Galaxies fez uma referência cruzada do seu vídeo com o filme do jogo e extras de DVD tirados da gravação. Mitchell disse que os realizadores do filme estavam tentando criar drama. “É um filme. Eu posso mostrar a você dezenas de coisas no filme que são resultado da criatividade de Hollywood”.

Ed Cunningham, um dos produtores do documentário, disse ao The New York Times que “não alteramos o filme e defendemos a precisão e a imparcialidade dele”.

The Guinness Book of World Records, por precaução, também retirou os recordes de Mitchell no Pac-Man, uma vez que ele está fora das listas de classificação da Twin Galaxies. Muitos jogadores acharam isto injusto, em parte porque seu escore perfeito em Pac-Man foi alcançado num evento ao vivo.

Mitchell obteve o escore em 1999 no 20º aniversário do Pac-Man no Tokyo Game Show, onde foi declarado o Jogador de Vídeo do Século. Uma década antes, ele já era conhecido como o melhor jogador de Donkey Kong do mundo. Adolescente, chegou a marcar 870.000 pontos em 1982, um ano depois do seu lançamento. Para Wiebe sua façanha foi “legendária”.

Mas tudo isso agora é uma nota de rodapé na história do Donkey Kong. O atual campeão do jogo é Robbie Lakeman, que alcançou 1.247.700 pontos em fevereiro. Mitchell disse não joga mais regularmente, preferindo promover jogos clássicos e se concentrar na manufatura e marketing da sua empresa, a Rickey’s World Famous Sauce. Wiebe também está afastado. Sua máquina de Donkei Kong está enterrada na garagem.

Os dois homens se viram no mais recente torneio Kong Off, há cerca de um mês, durante a investigação. Mitchell estava simpático com todo mundo, disse Wiebe. “Mas reinava uma tensão e uma sensação de mal-estar no ambiente”, afirmou.

*Tradução de Terezinha Martino