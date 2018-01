‘Pokémon é uma língua universal’ - Link - Estadão

KIM KYUNG-HOON | REUTERS Nick Johnson capturou todos os 145 pokémons

O americano Nick Johnson foi uma das primeiras pessoas a ficar conhecida em todo o mundo por causa do game Pokémon Go. O motivo? Ele conseguiu capturar todos os 145 “monstrinhos” disponíveis no game. O feito fez o técnico em informática se tornar uma celebridade instantânea: além de dar entrevistas e aparecer na TV, ele ganhou uma viagem pelo mundo para capturar os pokémons “nativos” de outras regiões. A seguir, os principais trechos da entrevista com o “mestre pokémon”.

Primeiro, a pergunta mais importante: como você conseguiu capturar todos pokémons?

Eu saía do meu trabalho, em Nova York, e caminhava pela cidade. Cheguei a ficar andando por oito horas seguidas para capturar pokémons. É preciso dedicação, paciência e, principalmente, um calçado confortável para conseguir fazer isso tudo. Não adianta você ficar parado em casa, senão você não consegue achar todos os pokémons. Eles não virão até você.

Por que você fez tudo isso? Gostou tanto assim do jogo?

Gostei do jogo, mas tem muita nostalgia envolvida. Eu assistia o desenho de Pokémon quando eu era uma criança. Mas eu também jogava muito os games Pokémon Red e Blue para Gameboy. Eu capturei todos os pokémons nas duas versões do game. Ou seja: não é de hoje que tenho experiência em capturar pokémons…

Você acabou de fazer uma viagem pelo mundo para achar pokémons exclusivos da Europa, da Ásia e da Oceania. Como foi?

Essa viagem foi a experiência de uma vida. Nunca acreditei que um jogo de Pokémon poderia me dar isso. E deu muito certo. Consegui capturar os três pokémons que não estavam disponíveis nos EUA. Agora tenho 4 Farfetch’d, acredita?

Qual o desafio de encontrar os pokémons nessa viagem?

Tive muita dificuldade em capturar o Mr. Mime, em Paris (França), e o Kangaskhan, em Sydney (Austrália). Tive de sair caminhando pelas cidades pela manhã, sem parar, olhando para a tela do celular. Estava acabando meu tempo ali e precisava achar os pokémons. Em ambos os casos, eu só consegui graças a algumas dicas muito rápidas de jogadores locais por meio de redes sociais, fóruns. Eles me falavam onde tinha um pokémon e eu saía correndo para conseguir capturar. Deu certo, no final.

Você acha que as pessoas estão interagindo umas com as outras ao jogar Pokémon Go?

Se as pessoas não estão socializando por causa de Pokémon Go, estão jogando errado. Se você fica só no seu celular, está perdendo o componente social do jogo. A maneira que Pokémon Go leva os seus jogadores para o mundo real para interagir uns com os outros é algo sem precedentes.

E quais dicas você dá para quem quer se tornar um mestre pokémon como você?

Sempre dou a dica que me fez chegar até aqui: ande muito! Isso vai ajudá-lo a chocar os ovos e encontrar novos pokémons. Chocar ovos é muito importante. Algumas vezes isso pode te dar pokémons raros. Além disso, explore novas áreas, frequentadas por diferentes tipos de pokémons. Se você não está encontrando o que procura, saia para explorar. Mas, principalmente, converse com outros jogadores. Eles são a melhor fonte de conhecimento, se você tiver problemas para encontrar um pokémon particularmente raro. É também um ótimo jeito de fazer amigos, não importa o lugar do mundo onde você está. Pokémon é uma língua universal!