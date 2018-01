Pokémon Go anuncia evento de Dia dos Namorados - Link - Estadão

A Niantic revelou nesta quarta-feira, 8, um novo evento especial para o game de realidade aumentada Pokémon Go. Com temática de Dia dos Namorados, que é comemorado nos Estados Unidos em 14 de fevereiro, o especial do jogo dos monstrinhos irá ofecer vários bônus para os usuários de todo o mundo, como Candy dobrado e a aparição de uma maior quantidade de pokémons rosas, como Chansey e Clefable.

De acordo com o comunicado da Niantic, o evento começa nesta quarta-feira e irá até dia 15 de fevereiro. Um dos principais bônus será o ganho dobrado de Candy — item que permite evoluir ou deixar os pokémons mais fortes. Ao transferir, capturar e chocar, o jogador irá ganhar mais doces. O mesmo vale para Candy encontrados pelo pokémon parceiro, que ganha o item a cada quilômetro andado.

O game também terá mais aparições de monstrinhos rosas, como a irritante Clefable e os raros Chansey e Porygon. Nos ovos, alguns pokémons bebês, como Cleffa, Igglybuff e Smoochum, também irão nascer mais frequentemente.

Por último, o Lure — item que atrai pokémons para uma base, a Pokéstop — irá durar 6 horas, ao invés dos 30 minutos habituais.

Histórico. Este é o quarto evento temático do game Pokémon Go. O primeiro foi o problemático de Halloween, que causou uma avalanche de pokémons fantasmas. Em seguida, veio o de Ações de Graça, com o dobro de experiência, e o de Natal, que deu para usuários incubadoras gratuitas.

Esta é uma das principais estratégias da Niantic para tentar restaurar o número de usuários, que começaram a deixar o jogo após a falta de novidades no game.