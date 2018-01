'Pokémon Go' começa a funcionar no Brasil - Link - Estadão

A espera pela captura de pokémons em território nacional chegou ao fim. O aguardado game Pokémon Go começou a funcionar no Brasil nesta quinta-feira, 3. Os brasileiros já conseguem baixar o aplicativo por meio das lojas de aplicativos App Store e Google Play e quem já havia baixado o app – por meio de lojas de aplicativos não oficiais – também consegue caçar pokémons. A Niantic confirmou oficialmente o lançamento no Brasil por meio de uma postagem em sua página oficial no Facebook, mas já era esperado que o game chegasse ao Brasil antes da Olimpíada. Além do Brasil, o game chegou também aos outros países da América Latina.

O aplicativo gratuito utiliza recursos de realidade aumentada e geolocalização para criar uma camada do universo da franquia no mundo real. Isso faz com que o jogador vivencie uma espécie de "jornada pokémon", sendo necessário caminhar pela cidade à procura de monstrinhos que só são visíveis pela tela do celular.













'Pokémon Go' começa a funcionar no Brasil

O principal objetivo é coletar itens e capturar o máximo possível de pokémons. Além disso, as batalhas, que consagraram o título original lançado para Game Boy há 20 anos, também estão presentes, com direito até a pontos específicos das cidades convertidos em ginásios pokémon – onde jogadores podem colocar seus pokémons para lutar.

Quando foi lançado no começo de julho na Austrália, Nova Zelândia e em seguida nos Estados Unidos, alguns brasileiros preferiram não esperar a chegada do dia de hoje e criaram contas em lojas de aplicativos de outros países ou instalaram o jogo sem passar pelas lojas oficiais. O problema é que a diversão não durou por muito tempo, porque os servidores no Brasil bloquearam o acesso ao jogo. Agora, aparentemente, a Niantic liberou o acesso desses jogadores ao game.

Pokémon Go já foi baixado mais de 100 milhões de vezes, de acordo com a consultoria Sensor Tower, estabelecendo um recorde para um aplicativo móvel lançado há menos de um mês. De acordo com o Apple, o game alcançou o maior número de downloads da história da App Store em apenas uma semana, superando até mesmo o Facebook, rede social mais popular do mundo, com mais de 1,7 bilhão de usuários.

O game foi desenvolvido pela Niantic – empresa que surgiu dentro do Google, mas se separou da empresa em 2015 – e pela Pokémon Company. A Nintendo detém um terço das ações da Pokémon Company e tem participações não reveladas na Niantic, que já desenvolveu um jogo similar de realidade aumentada em 2012, chamado Ingress.